Investigadoras galegas falan en Pontevedra sobre novos tratamentos contra o cancro

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e a Deputación de Pontevedra están a desenvolver a quinta edición do “Ciclo de Conferencias Aida Fernández Ríos”. Trátase dunha actividade gratuíta destinada a espertar o interese do gran público sobre temas de actualidade científica con repercusión social, impulsando ademais o enorme labor científico que se leva a cabo en Galicia. Este xoves celebrarase a derradeira xornada desta edición, a partir das 19.00 horas. Poderáse seguir tamén en liña.

Esta sesión, que leva por título “Inmunoterapia e cancro”, contará coa participación de dúas científicas: Bárbara Blanco Fernández, investigadora do departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica do Instituto de Materiais (iMATUS) da Universidade de Santiago, e Mariona Baliu Piqué, responsable do Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Galicia -Galaria EPSS- do Servizo Galego de Saúde.

Blanco Fernández falará sobre a importancia dos biomateriais para combater o cancro, mentres que Baliu Piqué centraráse nas células CAR-T como novo paradigma no tratamento do cancro.

A inscrición para participar gratuitamente nestas conferencias debe realizarse a través da páxina web da Deputación de Pontevedra (https://www.depo.gal/es/-/ciclo-de-conferencias-cientificas-aida-fernandez-rios).