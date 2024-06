Inaugurado o Espazo Cultural e Museo Isaac Díaz Pardo e Carmen Arias de Castro

O Espazo Cultural e Museo Isaac Díaz Pardo e Carmen Arias de Castro, na parroquia pontevedresa de Tomeza, quedou inaugurado nun acto no que se presentou o libro de Marica Campo “Loli Beloso, un corazón na man”. O acto, organizado pola propia Loli Beloso, promotora deste museo e coñecida polos seus actos altruitas, contou coa presenza, entre outros, do científico Ángel Carracedo e o químico Camilo Díaz Arias.

As placas do novo museo foron realizadas polo pintor Álex Vázquez e a cermista Carme Romero. Ademais, todo o recadado a través da venta do libro de Marica Campo será destinado aos nenos e nenas de Nicaragua, baixo o amparo do padre Rodolfo de Nicaragua, tamén presente no evento en Pontevedra.