El primer día de ABAU sirve como toma de contacto: “Fue bastante sencillo”

El ambiente que se respiraba en el campus pontevedrés antes del examen que abría la veda de la selectividad era de evidente tensión. Al poco de terminar la primera prueba que sirvió como toma de contacto, Lingua Galega, esos nervios se disiparon enseguida.

Los 1.280 alumnos que se presentaron en el campus de la ciudad, a medida que iban saliendo, coincidían en que fue “más sencillo de lo que esperaba” y que “se nota que no nos quieren perjudicar con las preguntas”, según los propios estudiantes. Procedían de hasta 14 municipios pontevedreses.

En la facultad de Comunicación fueron 406 los estudiantes que se dan cita estos días para examinarse de la ABAU que empezó ayer en toda Galicia, y continuarán sus exámenes hasta el jueves.En Enxeñaría Forestal son 484 y en Ciencias da Educación e do Deporte, 390.

Miguel López, del IES de Poio, es de los 14 alumnos que se presentaron al examen de Francés como primera lengua extranjera en la facultad de Comunicación. Asegura que para él es un idioma fácil, que se le da bien, aunque por sus palabras se transluce que es un chico estudioso y no tendrá problema en sacar la selectividad. Quiere entrar en Traducción e Interpretación, en el campus de la Universidade de Vigo: “Me gustan los idiomas, en general. Creo que es una carrera hecha para mí”. De hecho ha disfrutado, comenta, haciendo el comentario sobre prejuicios lingüísticos y diglosia de gallego.

Su amigo, Héctor Fontán, quiere estudiar Automatización Robótica Industrial. Gallego fue sin problemas, y de lengua extranjera escogió Inglés: “Había dos textos para leer y contestar verdadero o falso, también identificar palabras y poner sinónimos. Me dio tiempo, pude hacer todo sin problema y estoy bastante contento. En bachiller te asustan un poco, pero acabas haciéndolo mejor de lo que creías”. Iris López, que acaba de graduarse de Bachillerato en el SEK-Atlántico, se muestra bastante satisfecha con la jornada: “Para lo que estudié, considero que me hubiese salido mejor de haberle dedicado más tiempo a la sociolingüística de Lingua Galega, pero respecto a los conocimientos que apliqué al examen me ha ido bien para aprobarlo”.

El que tiene claro que ha ido bien es “Inglés, sin duda, porque mi colegio tiene un buen nivel de inglés y el examen no ha sido nada complicado. Se trataba de comprender y tratar de seguir las preguntas”. Quiere estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica, presumiblemente en Vigo. Después de los dos exámenes de la mañana, Sara Ibáñez es optimista y asegura que “me fue muy bien, las peguntas eran acorde a los modelos que había y fue bastante sencillo. Las preguntas se nota que no estaban hechas con la intención de perjudicarnos”, comenta acompañada de sus compañeros del IES Torrente Ballester.

Segunda jornada de ABAU

Hoy, la jornada será intensa: en horario matinal será la prueba de Lengua Castellana, seguida de Filosofía o Historia. Por la tarde, entrarán las asignaturas de modalidad: Xeoloxía e Ciencias Ambientais, Latín, Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais y Movementos Culturais e Artísticos. Por último serán los exámenes de Química, Historia da Arte, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Análise Musical.

Para terminar, la jornada del jueves será únicamente en horario de mañana para los alumnos que se examinan de Bioloxía, Tecnoloxía e Enxeñaría, Deseño, Historia da Música e da Danza y Segunda Lingua Estranxeira (Alemán, Francés, Inglés, Italiano o Portugués). Los últimos exámenes de toda la selectividad son Debuxo Técnico, Empresa e Deseño de Modelos de Negocio, Debuxo Artístico y Coro e Técnica Vocal.

