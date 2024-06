Ence y ShareTex construirán una planta piloto de reciclado de residuos textiles en As Pontes

Ence-Energía y Celulosa y la start-up sueca ShareTex han firmado un memorándum de entendimiento (MOU) con el objetivo de construir en As Pontes una planta piloto de reciclado de residuos textiles, en la que se verificará la tecnología de reciclado de ShareTex.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de planta de reciclaje que Ence pondrá en marcha en la localidad coruñesa de As Pontes, una instalación que no empleará madera, sino fibras recuperadas; se autoabastecerá de energía renovable y tendrá un consumo mínimo de agua, en línea con la apuesta del Grupo Ence por la minimización de recursos naturales. Asimismo, esta planta se ubicará en un suelo industrial –el que ocupaba la central térmica–, de tal modo que no afectará a espacios ni hábitats naturales.

El proyecto de reciclado de fibras textiles recuperadas utilizará una nueva tecnología, ya probada a escala de laboratorio, que ofrece claras ventajas respecto a otras tecnologías de reciclaje químico que están actualmente también en desarrollo, para solucionar el problema de gestión de este tipo de residuos de forma sostenible.

Entre las principales ventajas de esta nueva tecnología está la capacidad de procesado de los textiles de polialgodón, ampliando así la gama de textiles susceptibles de ser reciclados. Asimismo, esta nueva tecnología no precisa de condiciones drásticas de presión ni de temperatura, ni tampoco emplea disolventes tóxicos.

El proceso utilizará residuos posconsumo recolectados en la región, así como residuos del proceso de reciclaje mecánico de textiles, para dar una nueva vida a estos materiales. Como resultado, se podrán obtener fibras textiles que se integrarán de nuevo en la cadena de valor textil o en productos de alto valor añadido.

Ence, con otros actores de Galicia, está asimismo en vías de establecer un consorcio para fomentar la I+D+i en el reciclado de este tipo de residuos. Así, desde As Pontes, Ence impulsará la investigación y el desarrollo innovador de procesos alternativos o complementarios en esta cadena de valor, fomentando la economía circular desde y para Galicia. A través de este proyecto puntero, la compañía evidencia su firme compromiso con la sostenibilidad.