Esta pastelería "subasta" los postres más cotizados de la ciudad

“Esto volvió loco a Rajoy cuando lo probó en el Casino”, cuenta Marino Gil. Junto a su compañera de negocio, Marta, tienen ya dos locales (uno en Sanxenxo y otro en Pontevedra) de los que es prácticamente imposible salir sin llevarse algo.

Una cúpula es el postre que hizo las delicias del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de otros tantos pontevedreses durante una recepción en el Casino en la que “Las tartas de Marta” puso el final dulce. Tal es el éxito de esta “postrería” que el Too Good To Go es el más cotizado de la ciudad. Nada más abrir la aplicación (ponen las cajas sorpresa de un día para otro) aparece como la más popular, con dos paquetes al día que “se acaban en cuanto lo subimos a la aplicación”. “Las tartas de Marta” lleva mes y medio en el centro de la ciudad del Lérez, pero en Sanxenxo lleva más y “la gente de Pontevedra conducía hasta allí por el Too Good To Go”, comenta con orgullo Marino Gil.

Cuando abrieron el local de la calle Rosalía de Castro decidieron que los lunes, un día antes de su jornada de descanso, ofrecerían los artículos sobrantes para “que no se desperdicie nada” a través de la aplicación, pero que también lo harían avisando a quien pasase por la zona “a la hora de cerrar, pero a gente de confianza o que sean clientes”.

Y es que el hecho de pagar el módico precio de cinco euros por un paquete de clásicos de la repostería tan populares como los New York rolls o elaboraciones como tarta de queso, crookies o tarta Velvet, valorados en unos quince euros en realidad, permite que el cliente “se sienta mejor pagando algo por llevarse tantas cosas”. Eso sí, el resto de días, conseguir un paquete sorpresa a través de la aplicación resulta toda una aventura: “La gente, tan pronto lo colgamos, lo coge al instante”. El responsable explica que emplean alimentos de alta calidad, de importación en muchos casos, y que los costes de la elaboración de repostería son de por sí elevados. Por eso, no pueden “regalar lo que hacemos”, aunque el Too Good To Go sea un precio de por sí ajustado.

Marino Gil y su compañera han combinado a la perfección exquisiteces de este y del otro lado del Atlántico. Así, no solo elaboran tartaletas de Santiago, sino que también han hecho un postre a partir de la típica bebida de la capital del Caribe, el famoso cóctel no alcohólico “Morir soñando”.

Además, es posible acompañar el festín de dulce con cafés de Nicaragua, México o Colombia, todos recién molidos en el propio local: “Yo ya sé cómo les gusta el café a los de la clínica de enfrente, me gusta tratar a cada cliente de forma especial”, añade Marino. Y es que a quién le amarga un dulce, y más todavía una sonrisa.

