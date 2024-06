El cuarto sorteo de la Campaña Estrela de Marín ya tiene ganadora

María Leiva Rosales es la ganadora del cuarto sorteo de la Campaña Estrela de Marín. Esta clienta selló en su tarjeta a los comercios Julia Novegil, Green&Grey y Deportes Xesta, por lo que dispondrá de tres vales de compra de 50 euros para consumir en estos establecimientos. Como no forma parte del club de fidelización de “Comercio do Morrazo”, por lo que no recibirá en su tarjeta de fidelización los 50 euros extra. La entrega del premio tendrá lugar hoy a las 10 horas.