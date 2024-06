La subdelegación del Gobierno destina casi 7 millones de euros para ampliar la cobertura móvil 5G

La subdelegación del Gobierno va a invertir 6,6 millones de euros en Pontevedra para llevar la cobertura móvil 5G a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Lo hizo tras conocer la resolución provisional de estas ayudas, enmarcadas en el programa UNICO Redes Activas del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esta línea de ayudas moviliza 508 millones de euros en todo el país para llevar la infraestructura necesaria que dote de cobertura 5G a más de 1,8 millones de habitantes de municipios pequeños, además de dotar de cobertura a 30.000 quilómetros de la red de carreteras.

“En Pontevedra, va a permitir llevar el 5G por 80 villas y aldeas que en la actualidad no disponen de cobertura móvil 4G de por lo menos 50 Mbps y no estaba previsto que esta llegara nos próximos tres años, ya que no son áreas económicamente rentables para la iniciativa privada”, destacó el subdelegado, Abel Losada. En total, se dará cobertura 5G a 23.000 habitantes y la más de 407 quilómetros de carreteras.