Una afición de primera que se queda sin premio

La ciudad de Pontevedra se tiñó de granate en un espectáculo de pasión y fervor que se extendió desde la plaza de A Verdura hasta el estadio de Pasarón. Con temperaturas que llegaron a alcanzar los treinta grados, los pontevedreses demostraron el verdadero espíritu de su equipo, encarnado en el lema “Hai que roelo”. Sin embargo, la animación que vivió la ciudad durante toda la jornada se quedó sin premio con el empate del Pontevedra ante el Betis Deportivo, que deja a los pontevedreses sin ascenso.

La jornada futbolística se transformó en una auténtica romería popular. Los aficionados, armados con amuletos de la suerte y entonando cánticos futbolísticos, disfrutaron de una previa que incluyó cerveza y churrasco. La fiesta anterior al partido se transformó en decepción, tristeza y desánimo tras los 90 minutos en la “caldera” de O Burgo, que registró un récord de asistencia con 10.192 espectadores.

Ambiente previo al inicio del partido. | // GUSTAVO SANTOS / Gala Dacosta

En un gesto de deportividad y camaradería, un número notable de hinchas del Betis Deportivo se unieron al ambiente festivo. Aunque compartían el entusiasmo general, su apoyo era para su propio equipo local.

El momento más esperado llegó a las seis de la tarde, la hora acordada para el encuentro decisivo. Tras una larga jornada bajo el implacable sol, la determinación de los pontevedreses no flaqueó hasta poco después de las ocho de la tarde, cuando el “jarro de agua fría” de seguir en Segunda RFEF cayó sin misericordia sobre una afición que sí es de primera.

Entre la multitud de seguidores heterogéneos se encontraban Nerea, Yaiza y Pablo, tres jóvenes veinteañeros que, desde la mañana, habían estado en A Verdura. Para calmar los nervios antes del partido, se refugiaron en una carpa cercana al estadio, donde la música, la bebida, la comida y las mesas corridas ofrecían un respiro bajo la sombra

La afición se reunió desde la mañana en plazas del centro histórico. / Gustavo Santos

A pesar del calor, la euforia no disminuyó. Un gran número de aficionados se acercaron al estadio con más de una hora de antelación, formando una larga y expectante fila antes del inicio del encuentro. “Nunca nos hizo tanta ilusión un partido”, afirmaban Nerea, Yaiza y Pablo, quienes, aunque no llevan mucho tiempo siendo aficionados, reflejaban el sentir de una nueva generación ansiosa por ver a su equipo en la división de bronce del fútbol español. Al final no pudo ser.

La marea granate, camino del campo. | // GUSTAVO SANTOS / Gala Dacosta

Desde Vilagarcía, Fran y sus amigos se sumaron a la celebración, demostrando que el furor granate trasciende los límites de Pontevedra. Consiguieron entradas para un partido que reunió a 10.000 aficionados en las gradas de Pasarón, mientras otros tantos continuaban la fiesta en la carpa dispuesta para la ocasión.

La comunión entre equipo y afición fue total, en un día donde el calor y la pasión se fundieron en una atmósfera de fervor inquebrantable. La ciudad entera vibró con el sueño compartido de ver al Pontevedra en la división de bronce. Ese sueño se rompió pero, como rezan las pancartas por toda la ciudad, “Pontevedra no se rinde”. Se volverá a intentar la próxima temporada.

