La Xunta da luz verde ambiental a un proyecto en Nantes para almacenar energía en baterías

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta ha dado luz verde a un innovador proyecto para levantar en el polígono empresarial de Nantes, en Sanxenxo, para crear una planta destinada al almacenamiento de energía por baterías. Este departamento autonómico ha emitido un informe favorable porque “no son previsibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”.

La documentación señala que “el promotor Soner Sorolla S.L.U. está realizando la promoción de un proyecto de almacenamiento mediante baterías de 5 MW/20 MWh de potencia” denominado Bess Sanxenxo y que “ pretende conectarse a la subestación eléctrica existente” en el municipio. La planta ocuparía 3.031 metros cuadrados “con un perímetro vallado de 225 metros; por su parte dispondrá de una línea eléctrica subterránea de 1.346 metros y 20 kV para su conexión a la red”.

La resolución medioambiental incluye varios informes sectoriales. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural descarta afecciones a bienes de su competencia por tratarse de un polígono empresarial ya urbanizados. Eso sí, apunta que, de aparecer “indicios de la posible existencia de bienes culturales”, se notifique a este departamento.

Patrimonio Natural, Emerxencias y el Instituto de Estudos do Territorio tampoco ponen objeciones, mientras que la Dirección Xeral de Saúde Pública analizó hipotéticos riesgos para la población. Señala que “teniendo en cuenta la proximidad de la autovía do Salnés, la distancia a las viviendas más próximas y el carácter temporal de las obras, la población no se verá afectada” en cuanto a ruidos, pero sí considera insuficiente la información en materia de emisión de gases. Aún así, apunta que “ no se prevé que el proyecto cause ningún riesgo severo o crítico sobre las personas”.

El sistema Bess es una solución en el almacenamiento de energía que utiliza baterías para almacenar y suministrar energía eléctrica de manera eficiente. Un sistema Bess se compone de varias baterías conectadas en serie o paralelo, las cuales trabajan juntas para almacenar y suministrar energía eléctrica.

La empresa promotora explica que “dentro de la zona Industrial del Parque Empresarial de Nantes ya existe una subestación eléctrica, instalación del mismo grupo y de características parecidas al proyecto de Sistema de Almacenamiento mediante Baterías. Por tanto, se puede concluir que el proyecto Sistema de Almacenamiento mediante baterías de 5 MW/20 MWh de potencia Bess Sanxenxo es compatible con la normativa urbanística del municipio en la ubicación pretendida”.

Añade que “los proyectos de almacenamiento de esta tipología no representan peligro para el medio ambiente. En cuando a la conexión de la nueva planta a la red, la intención es realizarla “en la subestación existente, situada aproximadamente a un kilómetro de la planta de almacenamiento”. La infraestructura de conexión sería “mediante una línea de media tensión en 20 kV, de 1.346 metros de longitud aproximada, acorde a las condiciones de conexión solicitadas por el operador de red o la compañía eléctrica. Se propone inicialmente subterránea” y “la traza de la línea eléctrica subterránea discurre paralela a carreteras existentes, por lo que no existen afecciones significativas al medio (fauna, vegetación, hidrología o paisaje)”.

