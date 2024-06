“Pontevedra probablemente avanzou máis nestes 25 anos que outras cidades en 50”

A historia de Pontevedra non se entende sen a figura de Miguel Anxo Fernández Lores (Vilalonga, Sanxenxo, 1954), que o próximo 4 de xullo cumprirá 25 anos como alcalde da Boa Vila. En calquera outro pobo, facer balance da xestión de todo un cuarto de século sería, cando menos, complicado, pero en Pontevedra o resumo é bastante sinxelo: modelo de cidade. A tranformación da capital nunha vila amable, accesible, inclusiva e sostible foi, e segue a ser, a liña mestra do proxecto de Lores e o BNG, arredor do que todo xira desde 1999. Por deformación profesional, o rexedor municipal utiliza un símil médico para explicar a súa aposta: “traballamos pola saúde da cidade”.

Lores, que o vindeiro día 7 chega aos 70 anos de idade, recoñece erros, pero sobre todo pon en valor todo o acadado nestes 25 anos nos que tivo que renunciar a moitas cousas no plano persoal, pero asegura que non está agotado, como di a oposición, e que, de momento, non pensa no seu relevo, senón na cantidade de proxectos que quere levar a cabo na cidade.

–Cando colleu o bastón de mando en 1999, imaxinaba que chegaría a 25 anos na Alcaldía?

–Obviamente non. Tiña moitísima ilusión por executar un proxecto que tiñamos traballado moito. Eramos un equipo que levabamos xa doce anos na oposición do Concello e a verdade é que o programa de 1999 era un programa que aínda repaso de cando en vez porque tiñamos moi claras moitas cousas. Unha delas era o tema da peonalización do casco histórico, que iba con nomes e apelidos, e fixémolo nun mes. Tiñamos confianza en Pontevedra, críamos que tiña unhas potencialidades grandes, pero iso eran palabras, logo había que levalas adiante.

–Está orgulloso do cambio que liderou e segue a liderar?

–A verdade é que estou satisfeito, creo que se fixo unha transformación en positivo da cidade, que nos adiantamos no seu momento ao que viña no futuro: construir cidades pensadas para as persoas, loitar contra o cambio climático, favorecer a autonomía das persoas, especialmente daquelas con máis dificultades… Facer da cidade un espazo para vivir e para traballar con altísima calidade urbana. Despois de 25 anos hai que valorar positivamente toda a transformación, pero pensar que estaríamos tanto tempo e facer todo o que se fixo… Estou moi satisfeito dunha parte importantísima da cidade que ten unha pasta especial, e dígoo con convencemento, porque se unha parte importante da sociedade pontevedresa non acompañara, toda esta transformación que se fixo sería imposible de facer. Antes de ser eu alcalde, outro alcalde, Juan Luis Pedrosa, intentou cambiar algunhas cousas, pero topou con ferro duro. Tivo erros, obviamente, pero intentou modernizar cousas e fracasou, especialmente por cuestións internas da sociedade pontevedresa que naquel momento representaba o Partido Popular.

–Que consello lle daría ao Miguel Anxo que colleu o bastón de mando en 1999?

–Quizáis do que me arrepinto é de ser un pouco inxenuo e crer na palabra dalgunha xente que logo te deixa quedar mal. Estou a referirme obviamente a xente que representaba a outras administracións que se comprometen a cousas e que logo se retrasan sine die. Non ser tan inxenuo a nivel de credibilidade coa palabra doutra xente. Humildemente, creo que fixemos todo o que tiñamos que facer con moita valentía e todas as cuestións que non ían ben as fomos corrixindo na medida que podiamos, as que son de dependencia municipal tratamos de executalas dentro das dificultades. É certo que non fomos capaces de sacar cousas adiante á nosa maneira porque tampoco tivemos nunca maioría absoluta, tivemos que negociar sempre coas outras forzas políticas e non puidemos facer todo o que queriamos facer. Pero mirando atrás, o avance foi grandísimo. Eu diría que Pontevedra probablemente avanzou máis nestes 25 anos que outras cidades en 50, e iso é recoñecido internacionalmente.

–Percibe que outros concellos critican o modelo Pontevedra ao tempo que o copian?

–É unha actitude intelixente. Hai concellos que, sen dicilo abertamente, é obvio que van aproveitando un pouco o rebufo de cousas que se están a facer aquí, pero é normal, é unha actitude intelixente, non podo dicir nada. Do único que temos patente é do Metrominuto, entón todas as cidades que utilizan o concepto do Metrominuto teñen que pedir formalmente os permisos, que os damos, pero é o único que temos patentado. O modelo de Pontevedra é un modelo integral, que engloba toda a actividade municipal e toda a política municipal cuns criterios globais, e é o que funciona, e ao mellor hai xente que pode copiar certas cousas, pero copiar unicamente certas cousas sen ter en conta o entorno e non darlle un marco que ten sentido e polo tanto todo vai encaixando, é máis complicado.

–Porque en Pontevedra absolutamente todo xira arredor do modelo de cidade como plan director?

–É un conxunto. Unha vez pasados 25 anos eu estou orgulloso de moitísimas cousas, cousas grandes e cousas pequeñas, pero hai cuestións de tipo conceptual importantes. Por exemplo, cando inauguramos a praza da fonte dos nenos, que foi un acto multitudinario, unha señora achegóuseme e deume as gracias porque tiña un marido que era cego e estaba practicamente encerrado na casa e agora podía saír ao espazo público. Esas son as cousas que te enchen de satisfacción, ou ver señoras de 90 anos co seu andador pola vía pública toda a tarde enteira. E despois está ese respecto que a Pontevedra se lle ten a nivel internacional e en sectores, ademais, que saben do que están falando, que están na vangarda do urbanismo e das cidades pensadas para as persoas, e iso é un orgullo moi grande, que foramos capaces de poñer a Pontevedra no mapa e que se teña ese respecto por Pontevedra fóra eu creo que é o máis importante, e que a xente sexa feliz.

–Nas últimas eleccións falaba de proxecto a oito anos. Vese de alcalde ata 2031?

–Non estou físicamente como con 30 ou 40 anos, pero si que teño un “background”, unha experiencia grande e a mente perfecta e, polo tanto, creo que estou no meu mellor momento político e mesmo familiar. Queda moitísimo por facer, temos proxectos en mente a moreas e, polo tanto, eu, mentras me considere capacitado para seguir avanzando, estou a disposición dos meus compañeiros.

–Entón, Lores non está agotado, como di o PP?

–Iso é un mantra, cada un pode dicir o que lle dea a gana, pero eu estou no mellor momento da miña vida política, familiar e personal. E, ademais, con capacidade, coñezo a agulla de marear, sei como funciona a administración, teño un equipo moi potente, con moitísima experiencia e eu creo que isto é positivo para a cidade.

–Pero desde hai anos fálase do relevo de Lores. Pensa nisto?

–Leva a xente que está na oposición moitos anos falando do relevo de Lores, pero eu nunca falei do relevo de Lores. Eu fixen unha aseveración na anterior campaña de que eu víame cun proxecto a oito ou dez anos, quedan moitísimas cousas por facer e síntome con forzas e con capacidade para facelas. Outra cousa é que aos demais lles gustaría que marchara, son libres de opinar o que consideren convinte, pero eu estou con forzas e moi satisfeito.

–Hai exemplos preto de relevos que non funcionaron moi ben. Preocúpalle non atopar o perfil perfecto para Pontevedra?

–É que eu non me plantexei o relevo aínda, non mo plantexo, será cando ocurra. Neste momento estamos “full time” traballando.

–Ata que punto figuras como César Mosquera ou Raimundo González son claves para “aguantar” mellor estes 25 anos na Alcaldía?

–É un luxo. É un equipo de luxo. Todos son de luxo, especialmente Mosquera e Raimundo. Síntome afortunado porque hai moito coñecemento serio, moita experiencia e moito traballo. E a veces non se pode facer todo, hai que ter prioridades, entón aí sinto que o meu goberno é un luxo; luxo para min, pero especialmente para Pontevedra, porque estamos na vangarda de moitas cousas e, desde logo, con ideas e proxectos para seguir avanzando.

–Quédalle algunha espiña na súa carreira política? Por exemplo, ser conselleiro nunha Xunta do BNG.

–Eu teño un amor grande por Pontevedra e por Galiza e a miña aspiración política, e creo que onde máis podo rendir, é na política municipal e, polo tanto, non teño esa aspiración. Espiñas si que me quedan, porque fixemos moitísimas cousas, pero quédame a espiña de Ence. Gustaríame que Ence se trasladara, pero non polo feito de trasladala, a min o que me interesa realmente é recuperar a ría de Pontevedra. Creo sinceramente que Pontevedra, Marín, Poio e toda a ría de Pontevedra sería unha explosión de felicidade, de dinamismo económico, aproveitando todo o que ten a ría de produtos marisqueiros e pesqueiros, de esparcemento, de calidade de vida e medioambiental e como espacio marabilloso que temos estragado. Hai que facer o dragado, hai que sacar de aí unha empresa que nunca debeu estar e poñer en valor toda a ría, esa é a espiña máis grande que teño cravada.

–Que ilusiona a Lores?

–Desde un punto de vista xeral, seguir na liña de transformación da cidade que partíu de poñer ás persoas en primeiro lugar, e tratar de adiantar o seu futuro sempre.En cuestións concretas, quero sanear a ría, quero facer o paseo a Marín, o parque da Parda, un pabellón de tenis de mesa en Monte Porreiro, un pabellón na Parda tamén, recuperar a Xunqueira de Alba... toda unha retaíla de cousas, pero que non dependen só de nós; algunhas si, outras non, e que son un cambio sustancial. Pontevedra agora é unha cidade moi dinámica que está crecendo e necesita máis servicios, máis equipamentos, áreas de esparcemento, de lecer, e na medida do posible imos facelo.

“Son un afortunado; un fillo dun labrego que, por circunstancias, puido estudar” –A súa muller xubilouse fai pouco, non ten envexa? –Si. Gustaríame poder viaxar un pouco máis e sobre todo agora que a miña muller está xubilada, pero a miña familia xa entende isto, sabe que son un animal político e que teño esa concepción, xa o dan por descontado. –E bota de menos exercer a mediciña? –Tamén. A mediciña, e sobre todo a mediciña de familia, de cabeceira, é algo moi agradable, porque hai unha relación personal entre o médico e o enfermo. Esta semana estiven inaugurando o congreso de pacientes crónicos e alguén dixo que cando hai unha relación entre o médico e o paciente de máis de 15 anos, os cálculos din que hai un 30% menos de mortalidade porque hai esa confianza. Eu aínda teño pacientes agora que me saúdan e non me chaman alcalde, chámanme doutor e me contan historias das que xa non me lembro, e iso que eu atendía con moito humor e mesmo tomaba o pelo aos pacientes (risas). Hai unha relación persoal e familiar porque ao final acabas coñecendo a todos, preocúpaste, cásaslle fillos ou faslle a cerimonia de bebés aos netos, e iso é positivo. –O cargo ten que levar consigo moitas renuncias... –Eu son feliz na Alcaldía e tamén fun feliz na oposición, pero a xestión municipal e a responsabilidade de gobernar é moi complicado e cada día nolo poñen máis difícil. Logo hai tamén ese desprestixio da política, interesada por parte de sectores maioritariamente da dereita que ao que aspiran é a gobernar eles, pero que quere levar a política municipal ao fango. O que eu sufro máis é pola familia, non por min, porque eu xa sei que estou aquí, pero si que os fillos, e a familia, lémbrome da miña nai, que morreu hai tres ou catro anos, e sufría cando escoitaba algunhas cousas... É o efecto máis negativo. E xa se eres fillo do alcalde, ou a filla, ou a muller, calquera cousa que fagas é porque son o alcalde, os méritos son difíciles de valorar, e é unha cousa que habería que evitar, porque está provocando que moita xente se afaste, e moita xente válida que podería estar aportando cousas, non o fai. É o único malo que hai. Eu teño unha preocupación polas cuestións sociais, por intentar mellorar as cousas e por intentar devolverlle á sociedade o que me deu. Considérome un afortunado, son fillo dun labrego que, por circunstancias, puido estudiar unha carreira e, polo tanto, créome na obriga de aportar á sociedade o que a sociedade me aportou a min, e se pode ser moito máis, mellor, e iso me dá capacidade de traballo porque sinto que estou a facer algo de proveito. –Moito antes de que se puxeran de moda con Pablo Iglesias, a vostede fixéronlle un escrache na súa casa. Como o vivíu? –O que máis me molestou foi que meteran a miña familia nun rollo dese tipo. A xente que teña que dicir algo, que veña a decilo aquí ao Concello, que ademais pode dicir o que queira. Despois do pleno de toma de posesión, levamos os plenos ao Principal, e que quere decir? Pois que aí poden ir ata 400 ou 500 persoas, a máxima transparencia. Houbo de todo, pancartas, cousas tamén incorrectas, pero non se pode dicir que non se poida manifestar dunha maneira normal a oposición ou as críticas o que lle dea a gana, por tanto, non é necesario facer iso para nada, está fóra de lugar. Pero a min non me preocupou demasiado iso, tampouco houbo ningún tipo de agresión, aínda que foi incómodo.

Miguel Anxo Fernández Lores na fonte da avenida de Santa María. | // RAFA VÁZQUEZ / Cristina Prieto

