“Hice un auténtico doctorando en pontevedresismo durante doce años”

El Museo será escenario el próximo martes, día 4, de la presentación de “Pontevedra haciendo memoria”, una obra, explica Rafael López Torre , que “hace el número cinco de la colección De vuelta y media y reúne crónicas pontevedresas recogidas en FARO durante un período de doce años; exactamente del 7 de noviembre de 2010 al 25 de septiembre de 2022. En total, unas 650 crónicas que he escrito siempre con mucho mimo”.

–“Pontevedra haciendo memoria” ¿Por qué ese título?

–Yo digo en la introducción del libro que un hombre desmemoriado no es nadie, con la intención de poner en valor esa cualidad no siempre bien ponderada. De ahí sale “Pontevedra haciendo memoria” que, además, casa muy bien con el dibujo de la portada, como siempre de Agustín Portela Paz por deferencia de su hijo César Portela.

–¿Es mejor o peor que los anteriores volúmenes de la colección “De vuelta y media”

–Las escasas personas que han visto el libro antes de su impresión, de las que me fío mucho porque han leído los anteriores con fruición, lo han alabado incluso en exceso. Yo me conformo con que no desmerezca de sus antecesores y eso parece que está conseguido.

–¿Por qué el protagonismo de los centros de enseñanza?

–Las crónicas no están reunidas al tuntún; siempre tienen un hilo conductor aún dentro de la variedad temática. Pero en este caso hay una columna vertebral muy sólida que está dedicada a la enseñanza y la educación en Pontevedra, porqué históricamente siempre han tenido una importancia capital en su intrahistoria. A partir de ahí surgieron los otros dos grandes bloques: uno, centrado en el urbanismo y la sociedad, y el otro dedicado a la cultura y el deporte.

–¿Cuál cree que es la mejor crónica de este libro?

–Sinceramente no sabría decirlo; no veo ninguna que destaque sobre las demás. Desde luego, sí hay una que causa mucha sorpresa: la celebración de un pleno municipal “secreto” en el Ayuntamiento de Pontevedra. Nadie pudo entrar al salón; discurrió a puerta cerrada. Únicamente al acabar se informó de palabra sobre el resultado de la votación final. ¿Qué fue lo que pasó? El arquitecto municipal, Alfonso Barreiro Buján, se libró de perder su plaza por un solo voto. Pero el expediente abierto causó estragos; dejó heridas algunas conciencias y costó el puesto al alcalde, Ricardo García Borregón.

"Pontevedra haciendo memoria" se presentará el próximo día 4 en el Museo. / Rafa Vázquez

–¿Cuáles le parecen más originales o sorprendentes?

–Me gusta la crónica dedicada a las giras por el río Lérez, que fue una singular manera de agasajar a los visitantes más ilustres que tenías las fuerzas vivas pontevedresas. También está la crónica que explica la ruptura del alineamiento de los Soportales paralelos a la Herrería. Y otra dedicada al proyecto fallido de levantar al final de Las Palmeras un gran edificio para acoger la sede provincial de Falange Española…Estas crónicas elaboradas durante doce años me han convertido en un doctorando en pontevedresismo, como dice Pepe Fortes.

–Usted da mucha importancia a los prologuistas de estos libros

–Este libro está prologado por Manolo Villanueva, un viejo amigo que ocupa desde hace años una alta responsabilidad en el grupo televisivo Mediaset y Tele 5. Juan Carlos da Silva, Pepe Fortes, César Portela y Rafa Latorre, fueron los autores de los volúmenes anteriores. Todo un lujo. Pienso que un buen prólogo hace mejor un libro de estas características. Por eso estoy muy agradecido a todos. Manuel Villanueva ha sido muy generoso y se ha esmerado al máximo. Pero también he tenido magníficos colaboradores orales…

–¿Cómo quienes?

–Para mí, ha sido un gran privilegio y un enorme enriquecimiento charlar con calma sobre Pontevedra y los pontevedreses con gente que ya no está, como Sabino Torres, Amancio Landín, Fernando Molina, José A. Durán o Celestino Iglesias; y también con gente que afortunadamente sí está como Pepe Fortes, César Portela, Enrique Barreiro, Rafael Fontoira y algunos más. Sin sus recuerdos y sus apreciaciones, nunca habría escrito muchas de estas crónicas.

–Y después de “Pontevedra haciendo memoria” ¿qué vendrá?

–Pues si nada raro se cruza por medio, llegará “La Diputación de La Sota. Pontevedra 1923-30”, que será una gran crónica sobre esa década dorada de los años 20, cuando Pontevedra brilló con luz propia. Lo que se acometió entonces fue tanto y tan importante, que todavía está muy presente en nuestro acontecer diario. Espero que el libro esté listo a finales de año.

Siento una satisfacción especial cuando algunos padres de mí generación me cuentan que sus hijos, que están fuera de casa y llegan de vacaciones, se ponen a leer estos libros de crónicas, y le gustan tanto que incluso se los llevan…

–¿Por qué interrumpió su labor como cronista?

–Creo que dejé de hacer las crónicas hace dos años, cuando tenía que dejarlas, porque empezaba a estar cansado de un trabajo tan arduo, especialmente en su vertiente documental. Que yo sepa, ningún cronista pontevedrés ha realizado un trabajo semejante. He pasado mucho tiempo trabajando en hemerotecas y archivos, y cuando localizas lo que buscas o encuentras cosas inesperadas, la satisfacción es enorme. Pero esas horas y más horas de búsqueda incesante, sin levantarte de la silla y tragando ese polvillo contaminante que desprenden los legajos y los periódicos antiguos, acaban pasando factura.

–¿Qué le satisface especialmente de este trabajo realizado sobre la intrahistoria de la ciudad?

–Siento una satisfacción especial cuando algunos padres de mí generación me cuentan que sus hijos, que están fuera de casa y llegan de vacaciones, se ponen a leer estos libros de crónicas, y le gustan tanto que incluso se los llevan… Eso resulta muy gratificante, al igual que quienes me dicen que están releyéndolos de nuevo.

“El periodismo está gravemente amenazado... Me duele enormemente esa situación” –Desde su larga y dilatada experiencia, ¿cómo valora hoy la profesión? –En lugar de profesión, yo prefiero llamar oficio al periodismo. Cuando empecé a hacer estas crónicas, llevaba trece años alejado del periodismo activo, y al presentar la cabecera “De vuelta y media” expresé mí convicción de que el buen periodismo estaba en peligro de extinción. Quizá fue una apreciación exagerada. Pero lo pensaba entonces y sigo pensándolo ahora. –Parece muy pesimista. –El periodismo está gravemente amenazado por muchos factores, tanto internos como externos. Me entristece muchísimo, me duele enormemente esa situación. Estas crónicas que bucean en la intrahistoria de esta ciudad, posiblemente fue el mejor escape que encontré para distanciarme de ese pseudo periodismo declarativo, vociferante y partidista que ahora tanto abunda. –¿Y cómo ve el momento actual de esta ciudad en su contexto histórico, usted que ha repasado todos los aconteceres del siglo XX? –Esas son palabras mayores. Pontevedra adolece hoy de un equipo de gobierno que arrastra un desgaste considerable. Yo creo que un alcalde -lo mismo que un ministro o un presidente del gobierno-, no puede estar en el cargo más de tres legislaturas como máximo, por muy bueno que sea. Y me parece que Lores pensaba lo mismo cuando era el único concejal que tenía el BNG en Pontevedra. Así lo conocí yo y llovió mucho desde entonces.

