El Colegio Sagrado Corazón: historia con futuro

En el 50 aniversario de la fundación del Colegio Sagrado Corazón de Pontevedra el lema fue “Una historia con futuro”, “y 18 años después pasa de ser una frase celebrativa a representar toda una declaración de intenciones y la esencia misma de un proyecto de esperanza”, asegura Francisco Javier Barros Sanmartín, representante de la Titularidad Misioneros del Sagrado Corazón en este centro educativo pontevedrés.

Clase de tercero de EGB del curso 1974-1975 / Sagrado Corazón

Hace unos días los religiosos anunciaban su retirada del ámbito educativo en la ciudad, a la que llegaron en el año 1955, inaugurando el Colegio Sagrado Corazón un año después, en 1956. Con esta noticia algo se ha roto en el corazón de miles de pontevedreses --se habla de hasta 15.000-- que pasaron por estas aulas, que ya se pueden considerar historia viva de la Boa Vila. El colegio seguirá su actividad, pero con la titularidad a partir del 1 de septiembre de este año de la Fundación Educativa Jesuitinas.

“Recordar es volver a pasar por el corazón. En estas últimas horas vienen a nuestras cabezas desde el corazón vivencias, rostros, sentimientos, alegrías, nostalgias y pena. Pero con ánimo tranquilo, sereno y feliz. Todos sabemos que este paso dado por los misioneros es la mejor noticia de futuro para el Sagrado, donde estamos orgullosos de lo andado”, asegura a FARO Barros Sanmartín. “Si echamos la vista atrás alcanzamos a ver la imagen de aquellos misioneros pioneros liderados por el padre Ildefonso Rodríguez, que con ilusión hacían sus primeras inscripciones en un banco de A Ferrería. Seguro que fueron años de vértigo. El cole nace en una casa llamada Villa Lucía, perteneciente a la familia De Dios. Concretamente el propietario era Luciano de Dios Vázquez, familiar del gran periodista y exsubdirector de FARO DE VIGO Javier Sánchez de Dios”, recuerda.

Inauguración del colegio, en el año 1956. | // SAGRADO CORAZÓN / Ana López

Además de destacar el carácter familiar del centro, subraya la “gran relevancia para el arranque de esta misión que tuvieron las primeras familias benefactoras de la obra de los Misioneros en Pontevedra; a lo largo de los años la presencia de las mismas, la implicación y los esfuerzos de todas ellas han hecho posible esta singladura hasta nuestros días”.

En aquel primer año de actividad del colegio, 1956, se matricularon 120 niños. “El momento de más alumnado fue en los años 80, cuando teníamos 1.500 alumnos matriculados”, informa el portavoz del centro, que añade que en esa década fue cuando se hizo mixto.

Y fue precisamente esa importante demanda de las familias la que llevó a que las instalaciones también creciesen: “Las dos construcciones mayores fueron las edificaciones del año 1977 y 1994. De aquellas primeras aulas de párvulos con suelo de madera y pizarra corrida por las paredes en la casa noble de Villa Lucía hemos llegado a tres edificios, un pabellón, aulas digitalizadas, capilla, huerto, talleres, teatro, cabina radiofónica, aulas abiertas…”.

Pero los Misioneros del Sagrado Corazón no solo se limitaron a desempeñar su labor evangelizadora en el ámbito educativo, también colaboraron con la diócesis encargándose de muchas parroquias rurales, fundamentalmente del Concello de Cerdedo-Cotobade y de A Estrada, entre otras actividades, como la labor evangelizadora y social del Asilo, del Comedor de san Francisco, de Calor y Café, de Cáritas, de Manos Unidas... “También han hecho una labor de acompañamiento con su presencia en los tanatorios del entorno, han colaborado con la Asociación de Amigos del Camiño de Santiago, ayudando a pintar flechas del camino a finales de los 90 hasta la fecha en la que se acogen a muchos cientos de peregrinos que llegan en grandes grupos a nuestra ciudad de paso a Compostela”, enumera Francisco Javier Barros Sanmartín.

Scout, balonmano, fútbol...

También en el Colegio Sagrado Corazón nació el grupo Scout 286 de Pontevedra, a finales de los años 70. Dicho movimiento aglutinó a niños y jóvenes de Pontevedra y su entorno. Religión, naturaleza y valores al servicio de la formación de aquellos niños y niñas, que duró hasta los inicios de este milenio.

Asimismo, el deporte ha sido una parte fundamental de la historia del Colegio Sagrado Corazón. En sus inicios, el voleibol se jugaba en aquella “paleopista” marcada con ladrillo caravista en tierra y se empezaron a cosechar los primeros éxitos deportivos para el centro. Luego en los años 80 el balonmano se convirtió en el deporte rey. “Los éxitos fueron importantes a nivel nacional. ¿Quién no recuerda aquella sana rivalidad con el Teucro, el St Patrick y la Sar de Redondela? De estos equipos salieron figuras de la Liga Asobal.

Fotografía de la primera promoción de alumnos. | // SAGRADO CORAZÓN / Ana López

Ya a finales de los 90, con el nacimiento de la Agrupación Deportiva, el fútbol asumió un nuevo protagonismo. En el campo de Tierra del Sagrado han jugado jugadores que luego triunfaron en equipos de categorías profesionales incluso más allá de nuestras fronteras”, resume el representante de la Titularidad Misioneros del Sagrado Corazón en este histórico colegio de la Boa Vila.

La vinculación del Colegio Sagrado Corazón con la ciudad que lo acoge “ha sido grande y los misioneros están agradecidos por todo lo recibido”, afirma el representante de la entidad. “Nunca han querido vivir de espaldas a esta hermosa ciudad que les acogió. Siempre ha habido entendimiento y cooperación con las diferentes corporaciones y se han facilitado instalaciones y servicios mutuamente cuando se ha necesitado”.

Una fuerte vinculación con la ciudad de Pontevedra

“Este colegio empezó siendo el lugar de juegos del barrio y ahora está más abierto que nunca acogiendo de manera solidaria y participando de manera ilusionada de la vida de la ciudad. Pontevedra ha dado mucho a esta institución y el Sagrado también aporta valor a la misma. La ciudad ha crecido hacia el este de la ciudad y el colegio es valor añadido en el barrio”, resume Francisco Javier Barros Sanmartín.

Pero además de los misioneros, el centro educativo no quiere dejar de agradecer su trabajo al profesorado. “El trabajo, los esfuerzos, las renuncias y el entusiasmo vocacional del profesorado ha sido y es un pilar fundamental. A todos ellos, desde los pioneros hasta el recién llegado, la institución agradece su desempeño más allá de las competencias laborales”, destaca, sin olvidar también a “todas las familias que confían la educación de sus hijos a este proyecto”. “El Colegio no está en un momento de crisis, no existe ningún problema de ninguna índole, es el mejor momento para un cambio”, concluye.

