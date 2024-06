“El porcentaje de adolescentes, sobre todo niñas, que fuma es muy elevado”

Concienciar sobre los beneficios de dejar de fumar y, muy especialmente, evitar que los jóvenes se inicien en el hábito tabáquico. Son los objetivos del Día Mundial sin Tabaco 2024, que distintas administraciones y asociaciones celebraron ayer con charlas, mesas informativas o acciones simbólicas como una canasta que se instaló en el Hospital Montecelo para que las personas que lo desasen pudiesen tirar y tratar de encestar su paquete de tabaco.

–¿Realmente hay algo que celebrar en este día mundial?

–Estamos en una fase con una parte positiva y otra menos positiva. Ya llevamos como tendencia desde unos años que el promedio de fumadores global, sobre todo adultos, está disminuyendo. Ahora más lentamente, la verdad. En España está fumando en torno al 18% o 19% de la población adulta de forma más o menos diaria; sigue siendo una cifra elevada, pero hace 30 años fumaba el 40% o el 45%. Hemos conseguido que se reduzca, pero ahora nos está costando bajar de ahí. Y también es cierto que parece que en el consumo total de cigarrillos hay una tendencia a la baja, aunque muy lenta.

–¿Y el aspecto negativo?

–Es que el porcentaje de adolescentes, sobre todo de niñas adolescentes de 13 a 15 años que fuma es muy elevado, en torno al 25%. En niños es un poco menos, alrededor del 17% o 18%. Y de las niñas que fuman en torno a un 12% lo hace todos los días. Es quizás el problema más serio que tenemos ahora, porque en esa franja de edad, que es emocionalmente muy frágil, es donde tendríamos que actuar. Es además el momento en el que empieza a haber una rebeldía etc pero creo que habría que hacer campañas muy intensas, seguramente tirando de influencers, de gente en la que estos adolescentes se fijan un poco más. Es la parte más negativa que tenemos ahora.

–¿Qué le parecen los vapeadores, cigarrillos electrónicos etc?

–No está clara su utilidad. Los vapeadores por placer puro y duro entre la gente que incluso no fuma hay que decir que son perniciosos, que hacen daño. Aunque se diga que son frutas no deja de ser vapor, un poco de humo y partículas en suspensión. Y luego además es que se pasa de persona a persona, con una probabilidad bastante alta de transmitirse gérmenes; a veces incluso las condiciones higiénicas distan de ser las mejores. Eso para la salud es muy negativo. Y los cigarrillos electrónicos, que sería otra parte diferente, como método para ayudar a dejar de fumar son muy poco eficaces aunque sí es cierto que si se hace una pauta descendente de la concentración de nicotina, supervisada y solo mediante un tiempo breve, de semanas o muy pocos meses, algunos estudios parecen indicar que podría ser parecido en eficacia a los parches de nicotina. Podrían tener cierto impacto, pero lo idóneo es siempre, si se pretende utilizar alguno de estos dispositivos, estar asesorado por una unidad de tabaquismo.

No se puede andar persiguiendo al que fuma, sino darle siempre mensajes positivos: es posible dejarlo

–Reino Unido ha sido el primer país en prohibir a una generación, en concreto a los nacidos a partir de enero de 2009, el consumo de tabaco ¿qué opina de esta medida?

–Creo que sinceramente eso no sirve para nada. Al que se lo prohíben le van a empezar a multar, y luego incluso cárcel… Es muy difícil de llevar a cabo, y además como algún jurista o alguna asociación decida plantear una demanda probablemente la ganarán, porque ¿Por qué a una edad se le prohíbe y a los otros no? Creo qu son cosas que se intentan hacer con un objetivo bueno pero que luego el resultado no lo va a ser.

–¿Qué medidas cree que deberían aplicarse?

–Me parece que lo que hay que hacer es, primero, poner la máxima dificultad a la hora de fumar. El precio alto es un factor que ayuda, me parece que es bueno que se saquen muchos impuestos del tabaco. Luego que se prohíba en muchos lugares, que los espacios para poder fumar sean cada vez un poco menos accesibles por así decirlo; que la venta de tabaco sea en sitios muy concretos… Todo lo que sea dificultar el acceso al cigarrillo creo que va a ser bueno. Y siempre dando mucha información, pero ya lo otro, que si naces antes o después de un año puedas o no fumar me parece que va a ser poco práctico, sinceramente.

Lo que hay que hacer es, primero, poner la máxima dificultad a la hora de fumar. El precio alto es un factor que ayuda, me parece que es bueno que se saquen muchos impuestos del tabaco. Luego que se prohíba en muchos lugares

–Cuentan con una unidad de deshabituación ¿a cuántos pacientes atiende?

–Es un poquito variable, tenemos más peticiones de la capacidad que tenemos nosotros de ayuda, porque una consulta de tabaco no es ver una vez al paciente que quiere dejar de fumar y ya, no, la tenemos muy protocolizada, se le ve varias veces, incluso se le hacen llamadas telefónicas y en algunos casos hacemos reuniones en grupo. Lo primero que debe hacer alguien que quiera dejar de fumar es, primero, hablar con su médico de atención primaria y él valorará la situación y si realmente está muy concienciado sobre dejar de fumar lo puede enviar a nuestra unidad. Lo idóneo es que estas unidades estuviesen en atención primaria, porque seguramente de todos los problemas de salud el tabaco, junto con el sobrepeso, son los que más impactan en calidad de vida y en muerte prematura, así que estas unidades deberían estar al menos en los centros de salud grandes.

Hay que decirle al fumador que primero tiene que cambiar un poco sus hábitos para estar en menor contacto con las situaciones en las que habitualmente fuma, y luego concienciar mucho

–¿Qué tratamientos reciben estos pacientes?

–Primero los valoramos, en la unidad contamos con test que pueden medir la dependencia y el grado de voluntad del paciente para dejar de fumar. Y a partir de ahí iniciamos un programa, primero le damos mucha información, hacemos ya una pauta pequeña descendente del número de cigarrillos y luego, habitualmente entre 4 y 8 semanas después, es cuando, si confirmamos que el paciente tiene esa gran voluntad y ha empezado a hacer esfuerzos para dejar de fumar, le damos una serie de medidas farmacológicas que pueden ayudar.

–Porque el tabaco es una adicción dura

–Efectivamente, porque la nicotina actúa en un centro del placer que está en la base del cerebro y se genera una sustancia, dopamina, que produce placer. El ser humano obviamente tiende al placer, entonces cuando se lleva fumando un cierto tiempo ya no solamente es el placer de fumar, que sí lo produce, sino que cuando no se fuma a partir de un cierto tiempo el fumador nota que se encuentra con ansiedad y con una serie de incomodidades que le llevan a fumar otro cigarrillo. Además está un componente conductual, muchas veces fumar se asocia a estar en una situación determinada, casi siempre agradable, a estar con amigos, disfrutando del tiempo libre. Y hay que decirle al fumador que primero tiene que cambiar un poco sus hábitos para estar en menor contacto con las situaciones en las que habitualmente fuma, y luego concienciar mucho. Pero sí que es cierto que es una situación que no es fácil, por eso no hay que enfadarse ni crear conflictos, incluso a veces en las familias hay situaciones un poco desagradables y tenemos nosotros que reconducirlas. No se puede andar persiguiendo al que fuma, sino darle siempre mensajes positivos: es posible dejarlo.

Suscríbete para seguir leyendo