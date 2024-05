El Sagrado Corazón “no está en crisis” y mantendrá su modelo educativo

El colegio Sagrado Corazón de Jesús tendrá una nueva gestión a partir del 1 de septiembre, pero eso no supondrá un cambio radical en el centro, ya que la intención de la Fundación Educativa Jesuitinas, que tomará el relevo de los Misioneros del Sagrado Corazón, tiene intención de mantener el modelo educativo que ha funcionado hasta ahora en la ciudad. La idea es dar continuidad al proyecto porque la salida de la congregación se debe a un problema de recursos, no en cuanto al estilo en la forma de educar.

Así lo ha transmitido el patronato de la fundación en la que se integrará el Sagrado Corazón después de 68 años bajo la gestión de los Misioneros. “El colegio no está en un momento de crisis, no existe ningún problema de ninguna índole, es el mejor momento para un cambio”, señaló Francisco Javier Barros Sanmartín, representante de la Titularidad de Misioneros del Sagrado Corazón, que añadió que “los cambios no son buenos en momentos de zozobra, los cambios se hacen con audacia, anticipándose a los problemas, y eso es lo que han hecho los Misioneros del Sagrado Corazón”.

Por todo ello, considera que hay que agradecer el trabajo de la congregación en todos estos años, desde que se inició el proyecto en noviembre de 1956. “También se agradece de manera especial que aún sabiendo que su presencia se acercaba al final, esta congregación ha seguido invirtiendo en la mejora del colegio, el pasado verano mejorando las instalaciones de Infantil y este verano van a mejorar el equipamiento y la mejora del comedor. Su generosidad es probada y todos debemos agradecérselo”.

Padres, alumnos y profesores se enteraron del cambio de manos en la tarde del pasado martes, en una sucesión de asambleas con el colectivo docente y las familias. En esta última reunión, tanto los propietarios salientes como los nuevos gestores aseguraron a los padres que “no habrá modificaciones” y se mantendría la actual plantilla de profesores, los horarios, el sistema de concierto con Educación e incluso el uniforme.

Los Misioneros planeaban su marcha desde hace más de un año al carecer de religiosos suficientes. Al menos desde febrero de 2023 trabajaban en la búsqueda de un relevo. Ahora dicen que “hemos trabajado para dejaros la mejor titularidad de las posibles”, la Fundación Educativa Jesuitinas, creada por la Congregación de las Hijas de Jesús, una institución que tiene una larga trayectoria en el mundo educativo, con 23 colegios repartidos por todo el Estado, tres de ellos en Galicia (Vigo, A Coruña y Noia).

Francisco Javier Barros adelantó que el próximo 28 de junio habrá una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el arzobispo Francisco José Prieto en la Parroquia de la Virgen del Camino.

Suscríbete para seguir leyendo