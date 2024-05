Las listas para consultas, con 22.116 personas, las que más empeoran en el CHOP en un año

Si hay unas listas que interesen a la ciudadanía en general, esas son las de espera para la sanidad pública, ya que las sufren en primera persona. El Sergas hizo públicas ayer las cifras relativas a 31 de diciembre de 2023 de todas las áreas sanitarias de Galicia, que incluyen las referidas a los diferentes distritos. En el caso del de Pontevedra, el Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), lo más destacable es que si bien los tiempos suben en general, son más acusados en las consultas para los especialistas, con un incremento respecto al año anterior de casi 11 días. Las de cirugía aumentan 4,6 días de media y las de pruebas diagnósticas de radiología, 2 días.

Hay que destacar que los datos que se informan a continuación son exclusivamente los oficiales facilitados por la administración autonómica y que no siempre coinciden con los vividos por los usuarios y que son considerablemente mayores en número, ya que en este ámbito hay que diferenciar entre las listas estructurales (las que se hacen públicas) y las no estructurales (que no incluyen a la totalidad de pacientes, como por ejemplo los que rechazan ser derivados a la sanidad privada o los que no se contabilizan hasta que se abren las peticiones de cita de meses o años próximos).

Pediatría, la peor en consulta

Acudir al especialista en el área de Pontevedra supone una espera media de 57,7 días, asegura el Sergas, o lo que es lo mismo, 10,8 días más que el año anterior, cuando se informaba de 46,9 días.

Hay 22.116 personas esperando, de las cuales la mayoría se encuentran en la horquilla de cero a tres meses: 17.721. Tampoco son despreciables las 4.145 que llevan aguardando de tres a seis meses.

La que peor situación presenta es la especialidad de Pediatría, con 91,2 días de espera media, seguida de Neurología, con 71,3, y Otorrinolaringología, con 70,6. También destacan Dermatología, con 65,8 días, y Traumatología, con 60,8.

Por el contrario, las mejores cifras de espera se dan en las especialidades de Obstetricia, con 4,7 días; Oncología Médica, con 5,4; Nefrología, con 5,7, y Psiquiatría, con 13,4 días.

Otorrino en cirugía

En cuanto a los 3.752 pacientes del CHOP que aguardan para ser operados, 2.654 llevan en espera tres meses o menos. El tiempo medio que aguardan los enfermos es de 67,7 días, es decir, 4,6 más que al cierre del año anterior 2022, cuando eran 63,1 días.

En este apartado, y siempre según la información hecha pública por el Sergas, es la especialidad de Otorrinolaringología la que sale peor parada, con un tiempo medio de espera de 88,8 días. Le siguen las de Traumatología, con 74,1 días, y la de Urología, con 70,7 días.

En el lado opuesto se encuentran Dermatología, con 49,5 días, y Angiología y Cirugía Vascular, con 51,8 días de espera media. También destaca Oftalmología, con 53.

CONSULTAS 31-12-2023 Tiempo de espera 57,7 días 31-12-2022 Tiempo de espera 46,9 días CIRUGÍA 31-12-2023 Tiempo de espera 67,7 días 31-12-2022 Tiempo de espera 63,1 días PRUEBAS RADIOLÓGICAS 31-12-2023 Tiempo de espera 36,2 días 31-12-2022 Tiempo de espera 34,2 días

Las pruebas diagnósticas son las que menos suben los tiempos

Para someterse a una prueba diagnóstica radiológica en el Complexo Hospitalario de Pontevedra la espera media es de 36,2 días, informó ayer el Sergas respecto a las cifras con las que se cerró el año pasado. Son dos días más respecto al ejercicio anterior. En total, hay 3.014 personas a las que la sanidad pública tiene que llamar en Pontevedra para alguna prueba de este tipo, mientras que hay otras 480 que tienen que hacerse otros estudios (cardiológicos, digestivos, urológicos, oftalmológicos, respiratorios...) y la espera media es de 51,3 días. En la lista de endoscopias, con 19,9 días, figuran 406 pacientes y en la de electrofisiología son 168 y la espera sube hasta los 81,4 días.

La prueba en la que más personas aguardan es la de ecocardiografía, con 65,5 días y 281 pacientes, seguida de la ecografía musculoesquelética, con 701 pacientes y las segundas peores cifras de tiempo, con 51,6 días de espera.

A continuación figura el intervencionismo por ecografía, con 45,6 días, aunque solamente hay 46 usuarios aguardando. También destacan los 41,1 días de ecografía de genitourinario, con 331 personas en espera.

Los números más bajos se dan en la radiología convencional, con 9,2 días, pero en la que están pendientes 592 personas. También destacan los 9,5 días de ecografía obstétrica, con 53 pacientes, y 11 días de ecografía de cabeza y cuello, pero el mínimo de usuarios: solo uno.

Completa el listado de los mejores tiempos la ecografía ginecológica: 12,1 días y 13 mujeres aguardando.

Suscríbete para seguir leyendo