“La Inteligencia Artificial va a ser lo que Internet a los 90”

Varios de los profesionales más destacados del sector de la publicidad participan desde ayer en el congreso de marketing Flúor, un encuentro en el que el Clúster de la Comunicación que encabeza Alberto Garnil pone sobre la mesa las últimas tendencias de esta industria.

–El congreso llega a su sexta edición…

–Ya son seis, cinco presenciales en realidad, aquí en AFundación en Pontevedra, y una on line en la pandemia. Y la verdad es que este es el año de más afluencia, de más aforo, de más éxito del congreso Flúor. Veremos al final el balance que tenemos, porque a veces tener mucha gente siempre en los últimos días complica un poco el evento en sí, pero estamos muy contentos porque hemos visto que el programa de este año ha tenido muy buena acogida entre el público.

–¿Los asistentes son exclusivamente profesionales del sector?

–No solo, hemos visto que este año, y era una de las demandas que teníamos, traccionamos en empresas que no son específicamente del sector. Es decir, empresas por ejemplo de fotovoltaicas o de otros sectores, que sus departamentos de marketing, sus gerentes, se puedan acercar al evento. Y hemos visto que este año que hemos incorporado figuras de más renombre y eso hace que el congreso en si sea más atractivo, tenga más renombre, y se está notando.

–¿Cuántos congresistas participan en Flúor?

–Hoy tenemos en Afundación más de 650 personas, ayer (por el pasado miércoles) tuvimos que cerrar las inscripciones y es la primera vez que lo tenemos que hacer, así que muy contentos. Es verdad que desde la primera edición hemos apostado por un contenido de calidad y creo que eso ha sido lo que nos ha diferenciado: siempre hemos apostado por mezclar talento gallego con las principales voces nacionales, y este año con Andy Stalman tenemos una voz internacional. Esta mezcla siempre nos ha funcionado bien, y cada año intentamos hacer cosas nuevas, que el congreso evolucione, y vemos que la afluencia nos ha premiado.

–En el arranque del congreso era el marketing digital ¿Qué es lo que más le interesa en estos momentos al sector?

–Lo que más le interesa al sector es que se hable del sector. Para mi es muy importante que en momentos como este pongamos en valor a lo que nos dedicamos. El evento en si es comunicación, marketing y publicidad, básicamente; el congreso nació muy ligado a una parte concreta del marketing, que es el digital, pero es verdad que poco a poco nos fuimos abriendo porque en Galicia tenía sentido aunar más empresas del sector de la creatividad y del marketing y no solo el digital. Es verdad que en Galicia tenemos empresas más específicas de ese tipo de servicios, pero nos parecía necesario ampliar la mirada del marketing. Y digo que me interesa que se hable de esto, que las empresas vean la importancia de trabajar con agencias profesionales de marketing y de comunicación, que vean casos de éxito de empresas de fuera que vengan a contar qué y cómo lo están haciendo, que técnicas les han funcionado… Solo que seamos capaces de generar un evento así para mi ya es un éxito en sí.

Muchas de las campañas que estamos viendo ahora en prensa, en los spots etc ya tienen un trabajo de IA, bien sea para gráficos, textos, parte del vídeo...

–¿La Inteligencia Artificial está revolucionando la comunicación?

–Sin duda, no queda otra, así como hay otras tendencias que ha habido que muchas veces las agencias o las propias empresas las hemos mirado con distancia -todos nos acordamos de Second Life y de otras técnicas tan digitales- y efectivamente muchas de estas tendencias después no se llegan a plasmar en la realidad de las empresas más pequeñas, pymes, locales, o incluso de territorio gallego. Pero la Inteligencia Artificial no, la Inteligencia Artificial va a ser lo que Internet en los 90, es algo que creo que todas las empresas que estamos en marketing ya estamos trabajando con ello.

–Han hecho una experiencia con los ponentes…

–Este año hemos hecho una pequeña gracia con los ponentes. Les hemos pedido que nos manden la foto que ponemos en el cartel y lo que hemos hecho es interpretar su imagen con Inteligencia Artificial, lo ha hecho una persona que viene a impartir uno de los talleres de dirección de arte e IA, y nos ha sorprendido mucho su acogida, porque la mayoría no se reconocía mucho. Es decir, a todos los demás nos parecen que son casi iguales o que casi es una foto de ellos, y los propios protagonistas dicen “esa persona no soy yo”. Nos ha hecho mucha gracia porque algún ponente nos ha dicho: “Oye, habéis puesto una persona que no soy yo”. Nos reímos mucho porque en realidad sí que se parecen, hay ciertos rasgos, pero interpretado con IA. Con esta broma queríamos hacer ver que muchas de las campañas que estamos viendo ahora en prensa, en los spots etc ya tienen un trabajo de IA, bien sea para gráficos, textos, parte del vídeo... Es una realidad que a las agencias no nos va a quedar otra que incorporarnos a perfiles que manejen bien estas herramientas y con más celeridad, y algunas veces mejor.

–¿Se trabajará con menos profesionales?

–No necesariamente será trabajar con menos gente, sino que si ya somos generalmente un sector que trabaja con muy poco tiempo esto va a hacer que seamos más efectivos y rápidos en las técnicas.

Luis Bassat, ayer, en la inauguración del congreso Flúor. / Rafa Vázquez

Luis Bassat: “Siempre vendí los productos con argumentos racionales” Luis Bassat, uno de los grandes referentes en la publicidad española y ganador de más de 400 premios, inauguró ayer el congreso de marketing flúor. Recordó su experiencia como vendedor, antes de convertirse en creativo y explicó que “siempre vendí los productos con argumentos racionales y que sean beneficios para el comprador”. Esos años como vendedor fueron “como un máster”, señaló, de los que recordó anécdotas sobre cómo convenció al dueño de un bar de poner un televisor para ganar clientes los domingos con los partidos de fútbol. Con Luis Bassat, otro de los ponentes más esperados era Toni Segarra, autor de muchos eslóganes que han trascendido a la cultura popular como “Bienvenido a la república independiente de mi casa” o “¿Te gusta conducir?”. Los asistentes también tuvieron oportunidad de asistir, entre otras, a las charlas de Andy Stalman, destacado conferenciante y uno de los referentes mundiales en branding, que habló del impacto de la Inteligencia Artificial en el sector, y Óscar Vales, fundador y CEO de Vazva y WE Sustainability, trasladó al público su experiencia con marcas con propósito y activistas.

