Marín pone el broche al I Festival de Cine do Mar con una gala y entrega de premios

En el I Festival de Cine do Mar, cuya gala de cierre se celebró ayer en la biblioteca de Marín, resultó galardonado con el Rodaballo de ouro (Premio do xurado á mellor obra audiovisual na categoría ensino) el cortometraje “Mergullo nas rías”, del CEIP do Carballal; mientras que la Mención especial do xurado en la categoría Ensino fue para “U-los mariñeiros en Marín”, del CEIP Sequelo.

Obtuvo la Sardiña de ouro (Premio do xurado á mellor obra audiovisual na categoría novos/as creadores/as), la obra “Voltar do mar”, de David Pérez y Rodrigo Martínez, mientras que se alzó con la Sardiña de prata, Premio do público á mellor obra audiovisual na categoría novos/as creadores/as: “Vogar”, de Andrea de la Iglesia.

Fueron los galardones de esta primera edición del Festival de Cine do Mar, organizado por la Asociación Museo do Mar y con la colaboración del Concello de Marín.

Contó con dos secciones oficiales, una de enseñanza y otra para nuevos creadores y en el certamen también hubo proyecciones y mesas redondas. Con este festival, el cine y el mar se dieron la mano en Marín durante toda esta semana.

La programación del festival arrancó el pasado 21 de mayo en el Cine Seixo con la presentación del certamen por parte de los organizadores y de las autoridades, para dar paso a la proyección de un filme que revolucionó el audiovisual gallego del último año: Matria, de Álvaro Gago. Desde el miércoles, todas las actividades se trasladan a la Biblioteca Municipal Vidal Pazos, con la proyección de las distintas piezas participantes.