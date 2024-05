Las mil y una variedades de tés de Pontevedra

Ayer se conmemoró el Día Internacional del Té y Adela Granados, dueña de Grano de Oro, celebró la reapertura de su tienda en la calle Peregrina tras un mes y medio de cierre. “Se me acabó todo. La gente esperaba mis tés como agua de mayo”, compartió con entusiasmo.

Granados, reconocida por su pasión por los productos de importación, destacó que “una vez que los clientes prueban esta calidad, es difícil que vuelvan a otros tés”. Aunque hace unos años el consumo de té en la zona no era tan extendido, la bebida ha ganado popularidad gracias a sus múltiples beneficios para la salud, especialmente sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. “Me los traen de Reino Unido y de China, sobre todo, pero también tengo mucho té indio, que no es fácil de encontrar y es muy bueno”, explica esta entendida. También se ha extendido mucho el té moruno, que no es puro sino que incluye hierbas aromáticas como la hierbabuena, o la infusión de bergamota.

El té, la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, ha encontrado un lugar en la preferencia de los españoles como una opción más saludable para quienes desean reducir su ingesta de cafeína.

Originaria de China, esta infusión milenaria ofrece una variedad de beneficios, como actuar como diurético, tener propiedades relajantes o estimulantes según la variedad, y estar repleta de antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento, fortalecen el sistema inmunitario y combaten problemas cardiovasculares.

Sin embargo, es importante señalar que no todos los tés proporcionan los mismos beneficios y que esta bebida también tiene aspectos a considerar, como su contenido de cafeína, aunque menor en comparación con el café, sigue siendo estimulante.

Por su parte, Gonzalo Rodríguez, del Club del Café, destacó que, a pesar del nombre, el local de Marqués de Riestra ofrece una amplia variedad de tés e infusiones. “Tenemos tés puros, tés de producción limitada, mezclas afrutadas e infusiones sin teína, que también son muy demandadas”, explicó Rodríguez. Estos productos se venden a granel y son importados, marcando la diferencia con las bolsitas de té convencionales.

El creciente interés por el té refleja un cambio en los hábitos de consumo en la zona, donde cada vez más personas buscan opciones saludables y de calidad.

Esta tendencia ha beneficiado a comerciantes como Adela Granados y Gonzalo Rodríguez, quienes han experimentado un aumento en la demanda de sus productos y una mayor afluencia de clientes en sus establecimientos.

Adela muestra sus tés en Grano de Oro, en la Rúa Peregrina. / Rafa Vázquez

Té de camelia

Las camelias de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro han pasado de ser una flor ornamental a utilizarse para realizar productos cosméticos y de consumo humano.

El té obtenido de la Camelia sinensis, comercializado bajo la marca Té Areeiro de la Diputación, se destaca por ser una bebida ecológica y de alta calidad. Este proyecto comenzó hace un año y está basado en la camelia, una flor emblemática de las Rías Baixas y de Galicia. La iniciativa busca promover la producción de té verde de camelia en la provincia, un esfuerzo que es el resultado de una extensa investigación llevada a cabo por la Estación Fitopatolóxica Areeiro.

Además del té, la estación está explorando el uso de la camelia en productos cosméticos. Los extractos de camelia, conocidos por sus propiedades hidratantes y rejuvenecedoras, están siendo incorporados en cremas y lociones, ampliando el uso de esta planta más allá del consumo alimentario.

Suscríbete para seguir leyendo