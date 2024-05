Sete Falares trae á cidade a contadores de historias chegados de todo o mundo

O concelleiro de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez, presentou onte a que será a duodécima edición do Encontro Internacional de Contadores de Historias Sete Falares, “un proxecto que funciona en PPontevedra desde 2012 –só interrompido pola pandemia– grazas a Pavís Pavós, que son un luxo que temos na cidade. Sería imposible un festival deste tipo sen a súa paixón e os seus coñecementos do mundo dos narradores e narradoras. Teremos entre o 2 e o 8 de xuño unha semana cargada de contos e historias”.

Como novidade deste ano, haberá catro espazos: o Teatro Principal, as Ruínas de San Domingos, o CITA e o Parador de Turismo. “Temos que agradecer tamén a colaboración ao Parador e á Deputación. Serán sete días seguidos de narración oral que podedes consultar na páxina web de Sete Falares”, sinalou o edil nacionalista, que apuntou que a outra novidade desta edición son os espectáculos de pago: a inauguración, “que leva boa parte das entradas vendidas”, e a clausura. Ambos dispoñibles en Ataquilla.com a un prezo de 8€euros (4€euros para estudantes, desempregados e maiores de 65 anos).

En representación de Pavís Pavós, coordinador da programación, foi Xacobe Rodríguez o encargado de debullar un completo programa para unha nova edición desta iniciativa que “estará nos lugares que comentou Demetrio e outros, xa que hai unha parte na que os grupos de xente van ir descubrindo lugares emblemáticos nos cales se contarán historias. Todas as historias que se contan en Sete Falares son contos e historias para adultos como foi sempre tracicionalmente. Todos temos na cabeza os contos arredor do lume, os contos na lareira, arredor da cociña de leña na que os máis vellos contaban historias para os adultos e as crianzas escoitaban o que podían. Para nós é moi importante esto, a recollida da tradición oral, unha sociedade que conserva a súa tradición oral, as súas historias conserva a súa memoria. As historias forman parte do que sería o noso imaxinario colectivo que é o que nos fai ter unha configuración como sociedade, como pobo”.

Euskadi, Cantabria, Guadalajara, Zamora, Canarias, Brasil, Cabo Verde, Inglaterra, Italia, Uruguay, Colombia, Camerún, Marrocos ou Francia son algún dos lugares dos que levan vindo preto de 100 contadores de historias desde o ano 2012 a Pontevedra, a contar historias da súa tradición e os seus países ao Festival Sete Falares. Vemos con orgullo como independentemente do idioma e da orixe do narrador, enchemos as sesións sen ningún problema”, salientou Xacobe.