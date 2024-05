Presentación en Cronopios do libro “O teu perfil na miña sombra”, de Rexina Vega

A libraría Cronopios acolle este martes, a partir das 19.00 horas, a presentación de “O teu perfil na miña sombra”, de Rexina Vega, en formato entrevista coa xornalista Susana Pedreira.

Rexina Vega publica, na colección literaria “O teu perfil na miña sombra”, un libro que non é exactamente unha narración, tampouco un poemario nin un ensaio, pero baixo a forma de diario recolle todos eses rexistros para indagar nun dos temas esenciais da reflexión sobre o “ser muller”: a maternidade.

Durante moito tempo, este aspecto, absolutamente decisivo, estivo infrarrepresentado, unha experiencia agochada dentro de corpos e voces silenciadas. A definición da maternidade viña desde outro lugar, marcada por arquetipos perversos que levaban cosidos moi dentro a idea do sacrificio e o seu reverso de culpa.

A partir da marcha da filla, asistimos nestas páxinas ao relato dese temp o marcado pola síndrome do niño baleiro, o que dá pé a unha reflexión sobre o complexo mundo das relacións materno-filiais, sobre o que herdamos e o que só á nosa responsabilidade pertence, sobre a vivencia do corpo, sobre as sombras e mais o gozo.