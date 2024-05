María Vázquez, madrina del Festival Cine do Mar de Marín

El cine, el mar y la cultura estarán presentes durante toda esta semana en Marín,con la celebración del I Festival de Cine do Mar, que arranca con una primera edición por todo o alto contando como madrina con María Vázquez, protagonista de la película Matria.

La actriz estará en la apertura del festival, hoy a las 19.30 horas en el Cine Seixo, para dirigirse a la audiencia y hablar con ella, previamente a la proyección del film de Álvaro Gago, por el que Vázquez ganó el premio Mestre Mateo a la mejor interpretación femenina y la Biznaga de plata a la mejor actriz del Festival de Cine de Málaga, además de acumular nominacións a la mejor interpretación femenina protagonista de los XXXVIII Premios Goya y por mejor actriz protagonista a los XI Premios Feroz. Las entradas para asistir a la inauguración del festival y a la preoxección del filme se reparten gratis previamente en el Museo del Mar.

La de hoy será, por tanto, la jornada inaugural de una semana llena de programación. A partir del miércoles, todas las actividades se trasladan a la Biblioteca Municipal Vidal Pazos.

Ese día a las 19.00 horas, los autores Anxo Cabada y Antón Davila presentarán su obra A última dorna de Ons y a las 20.00 horas se celebrará una mesa redonda sobre patrimonio marítimo en la que participarán Antón Posada y Xosé Vilas, presidente del Grupo Cultural Estela; Fernando García, de la Asociación Cultural Los Gallos; Xaquín Fabeiro, presidente del Club Marino A Reiboa, y Ramón Collazo, presidente de la Asociación Gallega de Carpinteiría de Ribeira.

El sábado a partir de las 19.00 horas se celebra la gala de clausura, en la que se entregarán los premios. Habrá Sardiña de Ouro, Sardiña de Plata, Rodaballo de Ouro y Mención especial y se proyectarán de nuevo todas los cortos que resulten ganadores. A las 20.00 horas, se proyectará Carpintería de ribeira.

Proyecciones de nuevos creadores

El viernes será el turno para que los nuevos creadores proyecten sus obras a partir de las 19.00 horas. Empezará Cantiga, de Ángela Castro, después Nostra In Mare Fortuna de Álvaro Martínez, seguido de Treito, de la directora Carolina Segovia. Andrea de la Iglesia presentará su Vogar y Voltar do mar, de David Pérez-Rodrigo Santiago, será la última de las proyecciones. A partir de .as 20.00 horas de la tarde, Marcos Gallego, director de la Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, un certamen colaborador que traerá la proyección a Marín de tres piezas.