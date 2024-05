“No existe ninguna prueba definitiva que permita vincular a Prisciliano con Santiago”

El Centro de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA) festejó ayer el Día Internacional dos Museos con visitas gratuitas y la conferencia “A espada ao servizo da igrexa: vida e morte de Prisciliano”, que impartió el historiador Diego Piay.

–¿Qué busca transmitir en esta conferencia conmemorativa del Día Internacional de los Museos?

–Como es el Día Internacional de los Museos la principal idea que me gustaría transmitir sobre Prisciliano es la internacionalidad del personaje, que normalmente o muchas veces se ha vinculado con Galicia, como si fuese algo propio de aquí, pero tiene una transcendencia en todo lo que es el Imperio romano de occidente muy importante, es una figura internacional.

–¿Quién fue Prisciliano?

–Un personaje que nace a mediados del siglo IV DC, no sabemos exactamente dónde; nace imbuido de esa cultura pagana típica de su tiempo y en un determinado momento se convierte al cristianismo, se hace bautizar y hasta llega a ser nombrado obispo. Desarrolla algunas prácticas que tienen que ver con el ascetismo, prácticas que no estaban bien vistas por la iglesia triunfante, la iglesia ortodoxa de ese momento, y que van a provocar que Prisciliano sea perseguido, que se le acuse de cosas que en realidad, por lo que sabemos, no todas fueron ciertas. Todas esas acusaciones acaban provocando que en año 385 sea decapitado en Tréveris.

–¿Es verdad que el grueso de sus seguidores eran mujeres?

–Sí, es cierto, las fuentes hacen mucho hincapié, porque como aquellos tiempos no estaba bien vista la presencia de mujeres en reuniones de carácter eclesiástico y sin la presencia de obispos y de la jerarquía episcopal, va a haber todo tipo de rumorología sobre la presencia de mujeres en las reuniones de Prisciliano. Y gracias a las fuentes conocemos nombres de diferentes mujeres que pertenecieron al grupo de Prisciliano, como Prócula, mujeres que tenemos totalmente asociadas a su movimiento. Con lo cual sí, sí es muy importante la presencia de mujeres en su movimiento.

–Durante mucho tiempo Prisciliano era casi una figura de leyenda ¿cada vez sabemos más, científicamente, sobre quién fue?

–Es una buena pregunta: hay muchas cosas que se dicen de Prisciliano que las fuentes no nos permiten asegurar, pero hay muchos investigadores de todo el mundo que se están dedicando a la vida Prisciliano, a reconstruir su biografía, desde muchos enfoques diferentes. Lo estudian desde personas que tienen que ver con el ámbito del derecho a teólogos, filólogos, historiadores, arqueólogos… Con lo cual al acercarse a su figura desde tantas disciplinas el conocimiento que existe de él cada vez es mayor. Y además se está estudiando en el ámbito académico desde el rigor que merece cualquier figura, pero más una como la suya por su importancia. Con lo que poco a poco, y a pesar de que las fuentes disponibles son siempre las mismas, salvo algunos hallazgos que se produjeron en el siglo XIX de tratados de su autoría, diferentes investigadores y perspectivas lo abordan, con lo que cada vez el conocimiento es mayor.

Las fuentes nos dicen que tras la muerte de Prisciliano, tras su ejecución, su movimiento se extendió con un extraordinario desarrollo y fuerza en el territorio de la Gallaecia, en el noroeste de la Península

–¿Por qué se relaciona a Prisciliano con Galicia?

–Más que con Galicia, con la Gallaecia, la provincia romana, que era mucho más extensa que la Galicia actual, tenía unos límites mucho más anchos. Y se lo relaciona con este territorio porque las fuentes nos dicen que tras la muerte de Prisciliano, tras su ejecución, su movimiento se extendió con un extraordinario desarrollo y fuerza en el territorio de la Gallaecia, en el noroeste de la Península. Y sabemos incluso que hay personas que se lamentan a partir del siglo IV de que se les acuse de ser priscilianistas simplemente por haber nacido en la Gallaecia, con lo cual tenemos constancia de que hay un vínculo extremadamente fuerte entre este territorio y Prisciliano. Y creemos que ese vínculo, con muchísimas posibilidades, se debe a que los restos de Prisciliano, una vez que fue decapitado, fueron trasladados a este lugar en una época en la había mucho culto por las reliquias de mártires y demás. Sabemos que esas reliquias llegaron a España, creemos que a la Gallaecia, y que eso puede explicar también ese extraordinario fervor por su figura.

–¿Están los restos de Prisciliano en la tumba del Apóstol? ¿Es el germen de la leyenda?

–Bueno, es una teoría que goza de cierta aceptación, que enunció a finales del siglo XIX y principios del XX un investigador francés y que han ido retomando investigadores posteriores. Cuando hablábamos antes del rigor que es necesario para esto hay que decir que haciendo gala de ese rigor no tenemos datos suficientes o definitivos que nos permitan aseverar que Prisciliano está enterrado en Santiago. Es una tesis, existen más sobre su lugar de enterramiento, pero no existe ninguna prueba definitiva que permita vincularlo con Santiago. Insisto, una prueba definitiva, aunque sí elementos interesantes.

–¿Cómo cuáles?

–Como es la eliminación de un culto, de la veneración de un santo o de un mártir anterior y después el solapamiento por otro culto, que es algo que sucede mucho durante la antigüedad y lo sabemos. También existen otros datos como ese vínculo entre Prisciliano y la Gallaecia y también se ha hablado incluso de ese vínculo entre el Camino de Santiago y el recorrido que hizo Prisciliano de camino a Roma, o incluso el regreso de los restos de Prisciliano desde Tréveris, que pudieron haber seguido un itinerario similar. Pero estas pruebas no son concluyentes porque todas ellas tienen una explicación: el hecho de que el Camino de Santiago tenga el mismo itinerario que el que siguió Prisciliano con destino a Roma o que sus restos siguieron en la vuelta desde Tréveris no es concluyente porque es la vía romana que existía para realizar esos trayectos, con lo cual es normal que se hubiese utilizado esa ruta. El Camino de Santiago se solapa sobre una vía romana anterior que conocemos. ¿El hecho del vínculo con la Gallaecia? Sí es cierto que lo había, pero no conocemos suficientes datos sobre Santiago en la época romana que nos permitan decir que era un lugar, un enclave, importante para que los restos de Prisciliano se depositasen ahí, qué había en Santiago para que hubiesen querido enterrarlo allí. Hay otros lugares, como la propia Ávila donde fue obispo, o Astorga, donde estaban los obispos que sucedieron a Prisciliano como líderes del movimiento, y otras localizaciones en Galicia que, insisto, también tienen otros datos y argumentos que permiten situarlas como hipótesis. Que sus restos estén allí es una hipótesis que se luce mucho pero no la podemos mantener de forma concluyente.

Suscríbete para seguir leyendo