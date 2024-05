La ONCE y el Museo de Pontevedra presentan audioguías para ciegos

El Museo de Pontevedra y la ONCE presentan mañana “Melodías sobre lienzo”, un proyecto de experiencia inclusiva con audioguías para personas con discapacidad visual. Esta iniciativa, diseñada por Manuel Parada Martínez como proyecto durante sus prácticas académicas en el Museo, y que cuenta con la colaboración de la ONCE, per mite “a personas ciegas y videntes acercarse al arte de una forma diferente”.