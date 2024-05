Día das Letras Galegas 2024

Pontevedra.

A Boa Vila pon en marcha a Festa da Lingua, que se desenvolve coa colaboración da asociación cultural A Pedreira, cunha ruada con bandas de gaitas desde a praza da Peregrina e os concertos de Os Vacalouras e Catuxa Salom.

Ás 20 horas a ruada e a partires das 21 horas os concertos.

Sanxenxo.

O concello turístico homenaxea a Luísa Villalta coas actuacións dos grupos Dúo Silencio e Abiñadoira.

Na praza de Pascual Veiga a partires das 12 horas.

Vilaboa.

O público infantil é o gran protagonista das actividades gratuitas que organiza o Concello, unha programación que remata cunha sesión matinal, “Leo e a música”. Convida a achegarse á historia do león máis curioso da selva, que se atopa con diferentes animais e e os seus son particulares.

Ás 12 horas na Casa de Cultura de Riomaior.

Poio.

Os actos do Día das Letras principiarán coa entrega dos premios do XXXII Concurso Literario Xaime Illa, ao que se presentaron máis de 100 traballos nas modalidades de poesía e relato curto. Seguirá unha conversa co xornalista e escritor Ramón Rozas.

No Centro Cultural Xaime Illa a partires das 17.30 horas.

Marín.

A vila mariñeira adica unha extensa programación a homenaxear a Luisa Villalta. Inclúe o obradoiro de debuxo de letras ou frases (lettering) a cargo de María Sancho. Seguirá un pasarrúas de Picuíña e o acto institucional polo Día das Letras Galegas coa entrega do XXII Premio de Poesía do Concello de Marín. Tamén está programado un espectáculo da Editorial Galaxia con Oviravai, con reparto de explares de libros, e o Concerto de Primavera da Banda de Música de Marín.

No Museo Manuel Torres ás 10 horas (obradoiro) e ás 12.30 horas (o acto institucional). E o espectáculo con Oviravai e o Concerto de Primavera ás 17.30 e 20 horas, respectivamente, na Alameda (se chove, no Multiusos)

Combarro.

A asociación cultural Virxen da Renda celebra as Letras Galegas nun acto que conta coa colaboración da Deputación e do Concello de Poio e que protagonizarán o cantautor combarrés Miguel, que interpretará cancións de colleita propia en galego, e o grupo folk Curtidoira.

Ás 17 horas no salón de actos da Comunidade de Montes.