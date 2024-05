A programación Maio, mes da lingua, que este mes lembra a Luísa Villata con música contos, festas ou certames, entre outras actividades, continuou onte co concerto Agora: Sun-lou. O CEIP Campolongo organizou a sesión musical, que por mor do mal tempo trasladouse á Residencia de Maiores do barrio, onde os nenos disfrutaron do espectáculo.

Concerto Agora: Sun- lou no Maio, mes da lingua | RAFA VÁZQUEZ