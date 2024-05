Vilaboa ofrece actividades para a poboación infantil co gallo do Día das Letras Galegas

O Concello de Vilaboa entrou de cheo na Semana das Letras cunha programación diaria orientada ao público infantil da man da Rede de Bibiliotecas de Galicia e dentro do programa local Reactiva Vilaboa que busca a dinamización cultural do municipio. Todas as actividades teñen lugar na Casa de Cultura de Riomaior e son totalmente gratuitas.

Na Casa de Cultura de Riomaior a poboación infantil ten hoxe unha cita coa Bibliocanta ás 18.30 horas. Esta actividade está deseñada para que os nenos e nenas se acheguen ao cancioneiro tradicional galego. A semana adicada ao público infantil remata o venres cunha sesión matinal que dará comezo ás 12 da mañán con “Leo e a música” na Casa de Cultura de Riomaior. Leo, o león máis curioso da selva, atópase nun paseo con diferentes animais e escoita os seus sons particulares e solicitará a colaboración da cativada para descobrir toda a música que hai ao seu arredor.

As actividades culturais continuarán en Vilaboa o día 21 de maio cunha nova sesión do Salinas Club de Lectura ás 20 horas na BiblioCRA de Vilaboa para analizar a obra “O mar que nos leva” da escritora Moncha Fuentes.