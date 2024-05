“La razón de tantos detractores puede estar en las teorías sobre Pedro Madruga”

Guillermo García de la Riega lleva años reavivando la memoria de su bisabuelo, Celso García de la Riega, pionero ideólogo del Colón Gallego. Ayer tuvo lugar en el salón noble del Liceo Casino de Pontevedra la presentación de su último libro, “Cristóbal Colón: Un gallego en la corte de los Reyes Católicos”, una evolución de la teoría apoyada en hallazgos de distintos investigadores posteriores a este precursor pontevedrés.

–¿Cómo evolucionó en los últimos años la teoría?

–Lo que hice con este ensayo es recuperar a todos aquellos que apoyaron a Celso García de la Riega y que escribieron sobre la teoría del Colón gallego y que hoy en día sus aportaciones siguen siendo válidas. Hay mucha documentación de ellos, como aportaciones son los Romances Canarios recogidos en 1923 en Tenerife y La Gomera y que hablan de un esclavo de Diego Colón que fue liberado antes de morir él cerca de 1568. Ahí él ya decía que Cristóbal Colón era gallego, y su nieto llega a hablar del apellido agallegado.

–¿Entonces es posible que Colón fuese un apellido de la comarca pontevedresa?

–Aquí en Pontevedra los documentos hacen mención al apellido “de Colón”, con la partícula “de”. Él menciona el apellido “de” Colón, lo cual es un punto a nuestro favor. También algunas palabras nuevas que utilizaba Colón en sus escritos que son puramente gallegas, ni portugueses, ni castellanas ni italianas. Los fundamentos son los mismos: la toponimia, el lenguaje empleado y la documentación, que por el momento no se descubrió nueva más que la que yo encontré sobre la venta de la finca de La Puntada que se había perdido.

–¿Cree que su bisabuelo era consciente de la polémica que iba a desatar la teoría?

–Yo creo que algo lo intuyó, porque ya antes de su muerte en 1914, tuvo sus más y sus menos con algún personaje en cuanto a la teoría. No era en cuanto a la falsificación, pero sí que había celos y había egos en tanto a que él no mencionaba a otros, según decían. Hubo quien encontró documentos, pero realmente quien realizó todo el trabajo fue él, sin ayuda de nadie.

–¿Por qué existe tal reticencia a los descubrimientos acerca del supuesto origen gallego de Colón?

–No sé si es políticamente correcto decirlo, pero creo que la razón por la que hay tantos detractores está en las teorías posteriores que se hicieron sobre Pedro Madruga, que es algo que desde el mundo académico se desechó totalmente. Hay tal cantidad de documentos de los Reyes Católicos y de sus hijos anteriores a 1500 que no tiene mucho sentido la teoría. Yo creo que eso le hizo bastante daño, aunque hay que reconocer el trabajo de quienes investigaron al respecto. A mí, por ejemplo, me descubrieron muchos personajes. Lo que más fastidió fue la acusación de falsificación documental, que fue una manipulación y una mentira.

–¿Es compatible la teoría del Colón gallego con otros hallazgos?

–Bueno, en Portugal está Pedro Ataide, en Guadalajara un hijo de Aldonza Mendoza, en Baleares el del príncipe de Viana... Siempre quieren identificarlo con un noble y hay un problema, y es que desde los exámenes de ADN de Cristóbal Colón y de su hermano Diego Colón, se demostró que el ADN mitocondrial que se transmite de madres a hijos era idéntico. En la mayoría de casos no pudo identificarse una madre o no hubo hermanos. No estoy diciendo que sea incompatible la teoría del Colón gallego con los demás, pero ocuparte de presentar documentos y datos objetivos a veces es como predicar en el desierto.