Colecciones Reales, visitas guiadas y concurso escolar en el Museo de Pontevedra

El Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, está dedicado este año a la educación y la investigación, dos ámbitos capitales en la labor del Museo de Pontevedra desde su origen y también en la actualidad. En lo que va de año pasaron ya por el Museo provincial 6.823 escolares, que participaron en visitas y actividades didácticas, 1.030 en lo que va de mes. A estos hay que sumar los más de 500 que se esperan esta semana, procedentes de centros educativos de Vigo, Pontevedra, Caldas de Reis, Cambados, Ferrol y Val do Dubra.

Este año, el Día Internacional de los Museos se conmemoran con el concurso escolar Micromuseo y una conferencia de Leticia Ruiz Gómez, directora de la Galería de las Colecciones Reales, que se suman a la exposición “Mónica Alonso. A pel do Museo” inaugurada el viernes y al concierto de Abraham Cupeiro celebrado el sábado. Además, el mismo sábado 18 de mayo se realizará la actividad “A través da pel do Museo”: dos visitas a la exposición de Mónica Alonso guiadas por el personal del departamento de Educación del Museo. Las visitas se desarrollarán el sábado en dos turnos: a las 17.00 y a las 18.30 horas y no es necesaria reserva previa.

Conferencia sobre la Galería de las Colecciones Reales

Este jueves 16 de mayo, a las 19.30 horas, en el Edificio Castelao, la directora de las Colecciones Reales, Leticia Ruiz Gómez, impartirá la conferencia “A Galería das Coleccións Reais. Un miradoiro ao Patrimonio Nacional”. La Galería de las Colecciones Reales es el proyecto museístico más ambicioso llevado a cabo por el Estado español en los últimos cuarenta años. Durante ese tiempo, el hilo conductor de su relato expositivo fue cambiando y matizándose. En el momento actual la galería se presenta como un recorrido que ahonda en el sentido de las numerosas y variadas obras artísticas que, acumuladas durante más de cuatro siglos de historia en los palacios y en el entorno natural ―bosques y jardines― promovidos por las dinastías Austria y Borbón, conformaron un ingente patrimonio cultural y natural cuya titularidad es de las y de los españoles desde 1931. Un legado que se compone, además de los llamados Reales Sitios, de los monasterios y conventos históricamente dependientes de la Corona bajo el nombre de Reales Patronatos; un conjunto que ensancha los límites geográficos, artísticos y cronológicos de la institución y buena parte de la memoria de España.

Leticia Ruiz Gómez es doctora en Historia del arte por la Universidad Autónoma de Madrid, además de graduada en Restauración por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid, centro en el que también fue docente. En 1999 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, con destino en el Museo Nacional del Prado, en el que fue jefa del departamento del área de Pintura Española Anterior a 1700 y del área de Marcos. Centró una parte fundamental de su actividad profesional en estudiar la obra del Greco y desde diciembre de 2020 es directora de las Colecciones Reales del Patrimonio Nacional, donde lideró el proyecto museográfico y la apertura de la Galería de las Colecciones Reales en junio de 2023.

Concurso escolar

El concurso escolar Micromuseo es un certamen audiovisual dirigido a estudiantes de educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional de centros escolares de la provincia de Pontevedra. Cada grupo participante tiene que presentar un microrrelato en lengua gallega en formato audiovisual, de no más de 60 segundos, que tenga como eje temático o argumental los distintos edificios que componen el Museo de Pontevedra o cualquiera de las piezas expuestas en él.

El plazo para presentar los trabajos, que se deben realizar en grupo, finaliza el 31 de mayo. Se establecen tres categorías: la primera, para el alumnado de 5º y 6º de primaria; la segunda, para el de secundaria; y una tercera, para estudiantes de bachillerato o de ciclos formativos. Habrá dos premios por categoría: el primero dotado con 1.000 euros para el centro escolar y tabletas para cada estudiante del grupo y un lote de libros del Museo de Pontevedra; y el segundo, que constará de lectores de libros electrónicos para cada estudiante del grupo y un lote de libros del Museo de Pontevedra.

Investigación desde la creación artística

El Museo de Pontevedra quiso resaltar en la programación de este mes, de acuerdo con el tema de este año en el Día de los Museos, la importancia de la investigación desde la creación artística, con un importante componente pedagógico. En esa línea se enmarca la exposición “Mónica Alonso. A pel do Museo”, con la que abrió el ciclo “Infiltracións”, un trabajo que indaga en los colores de la piel en las obras de arte e invita a los espectadores a prestarle más atención a lo que nos comunica el tono de piel de cada personaje, lo que constituye un magnífico ejemplo de investigación artística.

En esa misma línea, este pasado sábado se celebró en el claustro del Edificio Sarmiento un concierto didáctico del músico e investigador Abraham Cupeiro. En él mostró una colección de instrumentos históricos con los que viajó del Paleolítico al siglo XIX, haciéndolos sonar y ofreciendo al público información y anécdotas sobre cada instrumento.