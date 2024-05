Afundación festexa o Día das Letras cun proxecto educativo sobre a poeta Luísa Villalta

Afundación, a Obra Social de Abanca, presenta o seu proxecto lúdico e didáctico para celebrar o Día das Letras. A iniciativa ten como obxectivo principal fomentar aprendizaxe a través do xogo, permitindo que todas e todos, desde nos máis pequenos ata os maiores, descubran e gocen da cultura galega dunha forma emocionante e entretida. As propostas estarán dispoñibles na páxina web de Afundación. Este ano a homenaxeada é a escritora coruñesa Luísa Villalta. Coñecida sobre todo pola súa faceta de poeta, Villalta foi unha das grandes figuras das letras galegas contemporáneas. Escritora, música e activista, o seu labor en favor da cultura galega realizouna non só a través da súa escrita, coa que cultivou diferentes xéneros coma o teatro, a poesía ou a novela, senón tamén como colaboradora en diferentes diarios, así como a través do seu activo compromiso social e político.