“Me gustaría que la intervención sobre Santa Clara fuese ejemplar y, sobre todo, ejemplarizante”

El convento de Santa Clara es el absoluto protagonista de la obra que ultima Leoncio Feijoo, un trabajo en el que aborda “la historia de su patrimonio, con una parte dedicada a patrimonio inmueble, otra parte al mueble, otra al patrimonio inmaterial, como costumbres, tradiciones, leyendas. Y también dediqué un capítulo bastante extenso a lo que yo llamo el patrimonio humano: los personajes que vivieron, los que están relacionados, a las monjas, más que nada a modo de homenaje a los 700 años de su historia”.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido al investigar la historia del cenobio?

–En mi esquema intenté centrarme y pararme más en aspectos que van a dar guerra ahora con el proyecto de restauración. En el patrimonio mueble me centré bastante en lo que es la finca, en lo que había dentro: la capilla, el cementerio, la fuente… Hice una investigación bastante importante. Me paré muchísimo en el tema de la muralla, que es una obra excepcional a la que no le damos importancia. En 1995 vino aquí Santiago Calatrava, el arquitecto de la Ciudad de las Artes, a hablar con el entonces alcalde, Juan Luis Pedrosa, y una de las cosas que le llamó la atención fue lo austero y bello que era el muro. Lo quería integrar con la plaza de Barcelos y dijo que solo haría una alberca, un estanque gigantesco y le pondría iluminación. A veces son los de fuera los que ven los valores de nuestro patrimonio.

–¿Cuándo fue construida la muralla?

–Por poner una fecha redonda, en 1600. Y tiene una explicación supertécnica que es el Concilio de Trento, porque para entender Santa Clara tienes que entender qué fue el concilio, que fue una respuesta que da el catolicismo al protestantismo. Ahí arranca la llamada Contrarreforma, y se implicaron mucho con la reforma monástica.

–Y obligaron a la clausura

–Efectivamente, obligaron a la clausura y de ahí el muro. No somos conscientes de que el muro es el testimonio físico de aquella época, de aquella forma de pensar. Y es contundente, porque no se si por la parte de Barcelos debe tener unos 130 o 140 metros. Es una obra de arquitectura popular fascinante, no tiene ni un pilar, ni una columna o un estribo, nada que lo sujete, lo hicieron a plomo y ahí quedó.

–Es un reflejo de la vida de las monjas, que fue muy cambiante

–Mucho, muy cambiante pero en general creo que se pueden hacer tres etapas, una que es la medieval, otra la que tiene como consecuencia la muralla que llega hasta el XIX y después la última etapa, cuando restaurante el convento a finales del XIX, que es la que llegó a nuestros días. Y ahí las monjas ya son privadas de sus rentas, de la forma que tenían de vivir, y vuelven casi al origen mendicante, porque viven prácticamente de lo que le da la gente.

–Llegaron a acumular mucho poder

–Poder económico, porque ellas se hacen rentistas. El Pacto de Trento lo que supone es que cuando se rebelaron porque las iban a encerrar ellas no tenían miedo al encierro, a lo que tenían miedo era a la inanición, a morirse de hambre. Entonces ¿qué diseñan? Diseñan una política de rentas: ustedes van a estar ahí encerradas pero todos los meses les va a llegar una cantidad importante de dinero, vais a vivir mejor, os vamos a hacer mejores habitaciones, vais a comer mejor, vais a tener atención médica… Y eso fue lo que sostuvo la clausura, aquí y en Hispanoamérica.

–Ellas llegaban con su dote y la incorporaban al patrimonio del convento

–Efectivamente, era el sistema selectivo de ingreso para las familias pudientes. Conste que yo en el libro le escapo a eso y me centro más en temas materiales: intento hacer un inventario de toda la imaginería, que allí se guardaba, y hablo bastante del archivo. Si se fundó sobre 1600 es el archivo más antiguo de la ciudad.

–¿Dónde está el archivo?

–Creo que se trasladó a Santiago. Tenía muchos documentos medievales que en su momento Casto Sampedro llevó al Museo, si Casto Sampedro en su momento ya los llevó me pregunto cómo ahora no somos capaces de habernos quedado con ellos, con los sistemas que hay ahora, que puedes informatizar, digitalizar. Se debió haber llegado a un acuerdo. Además los documentos medievales unos son en latín, pero lo que no están en latín están en gallego, de modo que en ese archivo también tenemos documentos en gallego medieval. Y puede ser que estuviesen ahí las cartas, porque el Padre Sarmiento en el siglo XVIII va a ser el apoderado de las clarisas en Madrid, y ahí tenía que haber cartas de él, correspondencia con la abadesa. También estaba ahí el Libro de Reyes, que era donde se recogían los privilegios del convento desde el siglo XIV.

–Una tragedia que se produjo en otros conventos gallegos es que la llegada de novicias de otras latitudes supuso que, con buena intención, “limpiasen” el edificio de lo consideraban ropajes viejos, documentos sin función alguna…

–Así es. Y esto hay que verlo como un problema de Estado: están cerrando al año 22 conventos, de media, con lo que conlleva, mantenimiento de edificios históricos, orfebrería, obras de arte, archivos… Y es un tema que hay que afrontar a nivel estatal. A mi me gustaría que la intervención sobre Santa Clara fuese ejemplar y, sobre todo, ejemplarizante, porque se está dando en todas las comunidades y provincias, a nivel rural y urbano. Se entendió una forma de entender la iglesia, la vida contemplativa, y ahora hay que asumirlo y afrontarlo.

Un convento al que llegaba el mejor vino de O Ribeiro y que estaba conectado por tuberías con el de San Francisco

–Y para tragedia, que Santa Clara no hubiese sido declarado BIC

–Totalmente, y además es una cosa curiosísima, porque en Pontevedra hay tres templos mendicantes, las Ruinas de Santo Domingo, San Francisco y Santa Clara. Y a finales del XIX, aún sin desarrollar las leyes de patrimonio, el Estado declara monumento las ruinas y San Francisco. Y queda fuera Santa Clara, es una paradoja increíble, aunque tenía su problemática: era una entidad viva, eran mujeres… En la época de Cobián como alcalde se incorpora a un catálogo de protección monumental pero, claro, no llega para conservar el entorno y el interior.

–¿Trabajó Cornelius de Holanda en Santa Clara?

–Sí, hizo el retablo, que desapareció. Con la buena suerte de que quedan algunas tallas del siglo XVI, que es obvio que son totalmente imputables a él, pero se las llevaron también a Santiago.

–Usted cree que el convento estaba conectado con San Francisco

–Fue la primera comunidad que disponía de agua corriente, que venía de San Amaro de Moldes. Y los franciscanos también, que eran de la misma orden. Fue una obra grandiosa, obligó a hacer acueductos, arquetas, pagar por donde pasaban las servidumbres… Y mi teoría es que había un ramal que iba desde San Amaro a San Francisco y de ahí un desvío hasta San Clara, con lo cual San Francisco y Santa Clara tenían que estar comunicados por unas tuberías de auga. Creo que fue de ahí de donde surgió la leyenda de que estaban conectados, y es que realmente lo estaban.

–¿Qué vinculaba a las clarisas con los Maios?

–Los chavales, está documentado hasta mediados del siglo XIX, iban al convento a pedir flores, naranjas, huevos… Y volvían locas a las monjas, estaban siempre llamando, así que como compensación cuando acababan el maio ellas tenían la primicia para escuchar por primera vez las coplas de los niños. Es una cosa superentrañable.

–Ellas hacían vino

–Sí, pero hay que matizar: las monjas vivían tan bien que entre el siglo XVI y mediados del XIX realmente lo que bebían era el mejor vino del Ribeiro. Mi teoría es que la idea que tenemos ahora de los viñedos y todo eso es muy actual, debe de ser a partir de finales del XIX, cuando se quedan sin rentas y tienen que buscarse la vida. Plantaron catalán y hacían vino y además aguardiente. Es más, apareció una alquitara, que ahora está en paradero desconocido.

