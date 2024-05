Arquitectos internacionales analizarán la proyección del patrimonio en Santa Clara

La Diputación de Pontevedra abrirá el próximo jueves Santa Clara a un grupo de arquitectos internacionales de primer nivel que están analizando la proyección del patrimonio histórico hacia el futuro. La visita, organizada por la Fundación RIA de David Chipperfield, está integrada por investigadores liderados por la Escuela de Arquitectura de Oslo (Noruega) entre los que se encuentran, por ejemplo, el exdirector de la Royal Academy of Arts de Londres, Charles Saumarez. El grupo será recibido por el presidente provincial, Luis López, y por el vicepresidente, Rafa Domínguez.

La Diputación avanza con esta visita en el objetivo de convertir a Pontevedra en un espacio cultural de relevancia internacional. De este modo, el grupo está trabajando en el proyecto “Provenance Project. Architectura Past and Future in the Era of Circularity”, con vigencia hasta 2027, y considera “un privilegio” conocer Santa Clara y el proyecto que se va a acometer en el convento. De este modo, en la visita participarán cerca de 20 personas de múltiples nacionalidades, como algunos miembros de la Fundación RIA, la presidenta de la Red Europea de Historia de la Arquitectura, Mari Lending; profesores universitarios de escuelas de arquitectura y arte de Oslo, Hamburgo, Columbia y Manchester, como Erik Langdalen, Thomas McQuillan, Amandine Kastler, Alena Rieger, Jørgen Tandberg, Uwe Fleckner, Jorge Otero-Pailos o Albena Yaneva; el ya mencionado exdirector de la Royal Academy of Arts de Londres Charles Saumarez; el director de Factum Art y fundador de la Factum Foundation for Digital Technology in Conservation, Adam Lowe; la comisaria jefa en la Henie Onstad Kunstsenter, Caroline Ugelstad; el artista e investigador sobre historia de la pintura y cultura visual contemporánea Dag Erik Elgin; la copromotora del festival de cine de arquitectura ArchFilmFest de Londres, Charlotte Skene Catling, y los arquitectos doctorandos Nick Walkley y Simon Mitchell.

Por otra parte, la Diputación abrirá el 28 de mayo, a través de la web del Museo de Pontevedra, el plazo de inscripción para solicitar plaza para las visitas guiadas a Santa Clara, que tendrán lugar el viernes 7 de junio a las 18.00 horas y los días 8, 15, 16, 22 y 23 de junio a las 11.00 horas. El recorrido, guiado por personal del área de Educación del Museo de Pontevedra y de una hora de duración, se iniciará en la iglesia y, a continuación, se visitarán diversas estancias como el coro bajo, el coro alto y el claustro. Además, las visitas también permitirán conocer la zona verde del convento, tanto la huerta como el bosque.

El convento de Santa Clara, su finca y el muro están catalogados como bien con protección para la conservación monumental. Su historia se remonta al año 1271, según la ficha del catálogo municipal, aunque la primera referencia directa documental del convento es de 1293, un documento que se conserva en la Colección Casto Sampedro del Museo de Pontevedra que hace referencia a la donación que se hizo a Tareixa Pérez, monja de Santa Clara. En el siglo XIV se construye la Iglesia, de estilo gótico, que cuenta con un importante conjunto de retablos barrocos.

El jardín es el gran atractivo del patrimonio natural en Santa Clara, un espacio con una extensión de cerca de 12.000 metros cuadrados en el que crecen gran cantidad de árboles frutales. Además, también cuenta con una huerta en la que las monjas cultivaban y producían diferentes productos, entre los que destacan las vides para la producción de vino.