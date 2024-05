O BNG leva a mellora da seguridade na PO-233 ao Parlamento galego

O deputado do BNG Luís Bará anunciou a presentación de iniciativas parlamentares para mellorar a seguridade peonil e ciclista na PO-233 que comunica Ponte Bora (Pontevedra) con A Lama, atravesando no concello de Cerdedo-Cotobade polos lugares de Vilanova (Tenorio), A Xesteira (Almofrei) e As Lagoas (Borela). Bará lembra que esta estrada “presenta diversas deficiencias en materia de seguridade viaria e mobilidade peonil e ciclista, máis evidentes nas travesías dos nucleos, pero que precisa dunha actuación integral para mellorar a seguridade”.