A Illa de Tambo acolle hoxe un roteiro co gallo das Letras Galegas

A Asociación Irmandade Illa de Tambo celebra hoxe a actividade “Illa de Tambo, Lingua e Territorio”, con motivo da celebración na vindeira semana do Dia das Letras Galegas. E un roteiro cultural por ese enclave que mistura a historia da illa con lecturas de poemas en galego polos propios autores ou de textos coñecidos, xunto a música do cantautor Xosé Constenla. Pasados dous anos dende a cesión por parte do Ministerio de Defensa o Concello de Poio, “agardamos pola posta en marcha das medidas de protección que require ese espazo e a continuidade dos traballos arqueolóxicos”, dí a asociacion.