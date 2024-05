Las fuentes del Camiño Portugués regresan a su cauce

Caldas de Reis, villa termal por excelencia, cuenta entre su núcleo y sus parroquias con siete fuentes históricas anteriores a mediados del siglo pasado. Desde 2017, el Concello se interesó por recuperar este patrimonio material del pueblo, por donde además transcurre el Camiño Portugués.

La recuperación de la Fonte da Torre, la del Palmeral (popularmente conocida como Fonte das Palmeiras), la de Tivo o la última, inaugurada a finales de 2023, la Fonte da Ferrería, fueron todas obra del estudio Gil Pita-Nieto Peñamaría, formado por Cristina Nieto y Luis Gil. “Son lugares cargados de memoria”, explica Gil.

Fonte do Campo da Torre a día de hoy. | // R. ALONSO / Gala Dacosta

Sin nostalgias, pero con el mayor respeto por la historia y por los oficios. Así es como se llevó a la práctica el proyecto de las Fontes no Camiño desde 2017. La estrategia general fue la de llevar a cabo una restauración que tuviese en cuenta los oficios y a los artesanos. “Nos ocupamos de que fueran a trabajar allí el herrero de la catedral de Santiago, también gente del mundo de los granitos y fue una experiencia tan buena que el Concello nos fue encargando más pequeñas acciones”, indican los arquitectos de este programa especial.

“Los arquitectos solemos hablar de espacios, pero estos son lugares, y están asociados al encuentro con perspectiva de género”. Cuando Luis Gil se refiere a un lugar, lo entiende como allá donde “pasan cosas. Es el significado original del vocablo del latín, locus”. Y es que “las mujeres, sobre todo jóvenes o incluso niñas”, han sido siempre las aguadoras o las encargadas de llevar el agua a casa, por tanto “era su punto de encuentro y de cierta libertad mientras cogían el agua y podían hablar. El resto del día en las casas y en las fincas era una jornada de labores ardua”, indica el arquitecto.

Restaurar el objeto arquitectónico patrimonial fue de la mano en el proyecto de Caldas de Reis de poner en valor los oficios y las técnicas artesanales: herreros, latoneros... En resumidas cuentas, muchos de estos profesionales trabajaron en este plan de recuperación de las fuentes históricas del municipio pontevedrés.

Fonte do Campo da Torre a día de hoy. | // R. ALONSO / Gala Dacosta

La última fuente en ser restaurada fue la de A Ferrería, comúnmente conocida como Fonte da Tafona, que no solo dio un nuevo uso y un nuevo aspecto al propio elemento, sino que también sirvió para reurbanizar la zona, justo a la entrada de Caldas y junto al trayecto del Camiño de Santiago que pasa por el municipio.

Las fuentes, por su carácter popular, merecían llevar agua del manantial nuevamente, después de décadas conectadas al agua de la traída que también va a las casas de la zona.

Restauración de Fonte da Burga / Roi Alonso

En este sentido, el diseñador del proyecto indica que mucha gente volvió a darle el uso de antaño: “Desde que se puso el agua del manantial en la Fonte do Mercado, la gente ha vuelto a recoger el agua allí, con lo cual el abuelo lleva a su nieto a recoger el agua el sábado por la mañana, o el vecino mayor recuerda lo rica que estaba el agua antes y va allí a cogerla, en lugar de ir a comprar botellas plásticas al supermercado”.

Fonte das Palmeiras actualmente. | // ROI ALONSO / Gala Dacosta

Y si el agua es un elemento fundamental para Caldas de Reis, también lo es la luz. En 1920 se alzó por primera vez en la villa una fuente que llevaba un farol, la Fonte das Palmeiras, todo un símbolo de progreso para el municipio, que había instalado luz eléctrica.

Además de ser un símbolo, explica la pareja de arquitectos, este farol tenía el propósito de iluminar convenientemente a quienes recogían agua en la propia fuente. Es una de las remodelaciones urbanas de finales de siglo se perdió el farol, y en el proyecto de 2020 se recuperó mediante técnicas artesanales a cargo de restauradores, si bien “recupera los valores de intensidad y carácter del antiguo farol”.

Sean vecinos, peregrinos o visitantes, los usuarios de las fuentes podrán comprobar cómo el esmerado trabajo de artesanos, arquitectos y restauradores devolvió al municipio de Caldas de Reis las fuentes del Camiño Portugués que habían dejado de ser un lugar.

La Fonte do Mercado y la fuerza de la mujer

La Fonte do Mercado de Abastos fue un proyecto muy especial para Luis Gil. No se trata de un monumento historicista como la fuente de A Burga, ni tan grande como la de As Palmeiras, pero tiene una singularidad. Parece cosa del destino que el retornado Juan Fuentes erigiese un mercado municipal para sus vecinos que integraba una fuente. Esta fue construida en 1929, en honor a su madre, Graciana Echevarría.

Aspecto actual de la Fonte do Mercado de Abastos. | // GIL PITA / Gala Dacosta

El diseño primigenio del arquitecto Juan Argente tenía un significado que con el transcurso del tiempo y el paso a una concepción más funcional que estética, dejó a un lado el aspecto original. Las fuentes, explica Gil, por lo general se apoyan en “una formación masculina, con el caño como elemento fálico”.

Sin embargo, de donde manaba el agua originalmente en la Fonte do Mercado eran dos billas de latón que simulaban dos senos, como recuerdo a la maternidad y a la figura de la mujer-potencia o de mujer-casa. “Es una idea de empoderamiento femenino que me gusta mucho, y que ya emplearon Rosalía o la artista Louise Bourgeois”.

Suscríbete para seguir leyendo