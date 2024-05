El Liceo Casino será escenario hoy del monólogo “Lo positivo de fracasar en el amor”, en el que el ex futbolista profesional y actualmente actor y escritor Pablo Piñeiro resume su experiencia personal y también las de numerosas historias de amor que le cuenta la gente anónima que se le acerca en distintas ciudades cuando coloca dos sillas bajo un cartel en el que puede leerse “Escucho historias de amor gratis”.

–¿Es positivo fracasar en el amor?

–Juego con la frase para identificar que cualquier cosa que analices puedes sacar una lectura muy positiva, creo que de cualquier cosa a la que le dedicas tiempo de reflexión puedes sacar algo importante o positivo.

–Hace años se declaraba un analfabeto emocional

–(risas) Así es, pero independientemente de que me identificase como un analfabeto emocional creo que un gran problema que tenemos a nivel social es la falta de educación emocional. Eso hace que en muchos sentidos tengamos problemas para relacionarnos con eficiencia.

–¿Cómo mejorar y crecer emocionalmente?

–Al igual que nos podemos preparar a nivel físico entrenando, con alimentación o yendo al gimnasio, creo que todo lo que le podamos dedicar a la reflexión personal, a la instrospección, leer libros que nos puedan llevar a ese camino o hacer terapia, son caminos más que interesantes para poder mejorar a nivel emocional y poder entender mejor cómo nos sentimos en relación a las cosas que nos van ocurriendo en nuestro día a día.

–Ha sido calificado como “el gurú del amor” ¿se identifica con esta etiqueta?

–(risas) A ver: yo utilizo esto como algo de lo que reírme, porque creo que ser un gurú, que al final viene siendo un guía espiritual que marca un poco el camino desde oriente para diferentes religiones, es demasiado pretencioso para mi. Me parece un superhalago y maravilloso que alguien pueda entender que algo que yo diga le pueda servir como un elemento en lo que fijarse. Pero de ahí a que yo pueda marcar el camino de alguien… Me parece demasiado, demasiada responsabilidad para mi. Pero sí es cierto que muchísima gente acude a mi con ganas de que le pueda aportar algo y le pueda servir en su día a día a nivel relacional.

Una de las cosas que me sorprendió es darme cuenta de la necesidad que teníamos a nivel social de sentirnos escuchados. Eso fue una de las primeras cosas que me llevó a plantearme que tenemos un problema brutal para que yo genere colas de gente que no me conoce y que se siente reconfortada al contarme algo que tiene en su interior

Pablo Piñeiro. / FdV

–¿Hay fórmulas para mejorar nuestras relaciones?

–Creo que sí, creo que la fórmula clave es que primero mejoremos a nivel emocional para poder identificar lo que nos pasa en relación a las personas con las que nos vinculamos, para poder comunicárselo. Pero todo lo que tenga que ver con una comunicación desde el cariño, el respeto, la tolerancia, el humor, la admiración, la curiosidad, va a hacer, sin ninguna duda, que todas nuestras relaciones, sean sexoafectivas o no, mejoren.

El amor romántico no es una buena idea porque genera una expectativa que no es real, es algo que no está siquiera creado por una necesidad tuya. El amor romántico está generando toda una expectativa que has escuchado en una canción de música pop, o te la ha dicho Disney, o cualquier comedia romántica, texto de literatura, o algún mito o leyenda, prometiéndote una ansiada felicidad

–Desde hace 8 años escucha en las calles historias de amor ¿qué es lo que le resulta más sorprendente?

–Me sorprenden muchas cosas. Cuando empecé a hacer eso era como un experimento social, para ver cómo reaccionaba mi contexto, que en ese momento era Galicia, a un cartel que ponía “Escucho historias de amor gratis”, pero de repente me estalló en la cara un proyecto que acaba siendo como un proyecto de vida. Una de las cosas que me sorprendió es darme cuenta de la necesidad que teníamos a nivel social de sentirnos escuchados. Eso fue una de las primeras cosas que me llevó a plantearme que tenemos un problema brutal para que yo genere colas de gente que no me conoce y que se siente reconfortada al contarme algo que tiene en su interior. Algo que a lo mejor puede ser traumático o no, bonito o no, pero lo que ocurre realmente es que va a haber una persona, que en este caso soy yo, que va a ejercer una escucha activa sobre el testimonio que ellos me narran. Eso fue una de las primeras cosas, pero podría hacer una lectura de horas en relación a cosas que me han sorprendido, que me han llamado muchísimo la atención, sobre lo que ocurre en los parámetros relacionales románticos y monógamos que tenemos en occidente. Es asombroso lo que percibo de lo poco que funcionan estos sistemas relacionales por ciertas cosas que damos por sentadas y que no siempre son así.

–¿Por qué no es una buena idea el amor romántico?

–No es una buena idea porque genera una expectativa que no es real, es algo que no está siquiera creado por una necesidad tuya. El amor romántico está generando toda una expectativa que has escuchado en una canción de música pop, o te la ha dicho Disney, o cualquier comedia romántica, texto de literatura, o algún mito o leyenda, prometiéndote una ansiada felicidad. Entonces tu todo el rato estás buscando el castillo, comer perdices, una pareja que sea rubia y con ojos azules, y de repente cuando consigues todas esas cosas eres consciente de que ninguna de ellas te hace feliz si la persona que eres tú, si tu interior, no está bien. Por mucho que sea un castillo maravilloso nada exterior a ti va a hacer que estés más feliz. Y todo eso genera una frustración brutal en las relaciones. La falta de conciencia personal también genera muchísima frustración y hace que la mayor parte de las relaciones que yo escucho a día de hoy no funcionen.

Suscríbete para seguir leyendo