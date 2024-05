Una cuestión de talla y de salud

Laura Rilo Canle tiene 33 años y ha recurrido a las redes sociales (girlfromthenorth_) para denunciar un problema de salud al que, según informa, el Sergas no le da ninguna solución. Cuatro centímetros impiden a esta pontevedresa ser sometida a una operación de reducción de pecho, un proceso que inició en el área sanitaria de Pontevedra a finales de abril de 2023 con la realización de una serie de pruebas y visitas a los especialistas correspondientes y que culminó hace unos días, un año después, con la denegación de la intervención en el área de Santiago, a donde son derivados los pacientes de Cirugía Plástica, servicio que no hay en Montecelo.

Con este rechazo por parte de la sanidad pública, parte de cero con un problema al que ya no ve salida, salvo asumir ella misma el gasto de la operación en la sanidad privada, algo que, como una gran mayoría de pacientes, no puede permitirse .

“Lo llevo sufriendo toda la vida, con dolores muy fuertes de espalda e incluso condicionándome hasta tal punto que cuando di a luz no quise dar el pecho a mi hija por las posibles consecuencias, pensando en el aumento de dolor que me podría ocasionar la lactancia al crecerme el pecho y tener que cargar a mi bebé constantemente. Yo pago mis impuestos y la única solución sería hacerme la operación por mi cuenta, por la privada”, se lamenta a FARO.

Y es que tal y como ella misma indica, el peso de sus dos mamas le produce importantes complicaciones, entre ellas dolores de espalda que soporta “desde que me creció siendo adolescente” y que le impiden realizar una vida normal, como por ejemplo permanecer durante varias horas de pie debido a su trabajo o incluso coger a su niña, de 18 meses, en brazos, algo a lo que casi ha renunciado.

Ha visibilizado su caso en las redes sociales, como Instagram o TikTok, consciente de que “sé que es difícil que me hagan caso, pero por lo menos que la gente sepa lo que pasa”. Y ha sido así como ha recibido el apoyo y los testimonios de muchas otras mujeres en su situación, a las que la sanidad pública tampoco da una solución.

Entre muchas otras afectadas por esta misma cuestión, le ha escrito una chica de 22 años de Pontevedra que lleva luchando por una reducción de pecho desde que tenía 19. Tiene una talla 135 y una deformidad bastante alta en los senos, de modo que en los sujetadores utiliza dos tallas y en uno tiene un músculo desgarrado. “Mi vida no es normal, dado que hay cientos de movimientos que no puedo realizar. Además de que psicológicamente lo paso muy mal. La gente se me queda mirando siempre dado la fatal deformidad que tienen mis pechos”, le cuenta esta otra joven en un mensaje privado.

32 centímetros, no 28

En el caso de Laura Rilo Canle, recibió el “no” al llegar al servicio de Cirugía Plástica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, CHUS, ya que en Pontevedra pasó todos los trámites: Cirugía, Traumatología y Psiquiatría.

“Fue al llegar allí cuando me dijeron que no cumplía el requisito, que es que me tiene que medir entre el cuello y el pezón 32 centímetros, y a mí me mide 28. Son cuatro centímetros”, indica la joven, que añade que “todo lo demás, mis problemas de espalda que me impiden hacer vida normal, no importa, solo esos cuatro centímetros”.

Por ello, además de visibilizar su caso en internet y a través de FARO, ha presentado una reclamación contra el CHUS, a la que el Sergas le responde que “las decisiones médicas son competencia del facultativo responsable y tomadas en base a su situación clínica y a los resultados de las pruebas complementarias disponibles”.

Por su parte, fuentes del área sanitaria de Pontevedra consultadas sobre el tema indican que “debe ser en el área de Santiago donde den una respuesta más concreta”, ya que los pacientes son derivados “porque en principio cumplen los criterios que establece el Sergas”. En todo caso, matizan que no se trata solo de una cuestión de centímetros, sino de posible existencia “de alguna patología asociada”.

