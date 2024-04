De Vigo a Pontevedra con perro guía

El trabajo de Penny y Sammy, dos perros labradores guía de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, es tan exquisito que cuando sus dueños, la pareja formada por Corina Alfonso Mañá y Anthony Kispe Jiménez, se trasladan con ellos por la calle no todas las personas con las que se cruzan se dan cuenta de que son invidentes.

La joven viaja todos los viernes en autobús o tren de Vigo a Pontevedra, y viceversa, por su trabajo en la promoción y enseñanza de braille a través de la ONCE, una labor con la que se mueve por toda Galicia. A su lado va siempre Penny, una preciosa perra labrador de tres años de color negro. Su vida no sería igual sin ella, un claro ejemplo del increíble e impagable trabajo que realizan los perros guía de la organización.

En ocasiones, como ayer, se la puede ver en la Boa Vila con su novio, Anthony Kispe Jiménez, informático y también ciego, quien cuenta con Sammy de guía, también labrador y también negro, aunque un abuelo de once años.

El perro guía puede acompañar, y así lo refleja la ley, a la persona ciega a todas partes con una única excepción: el quirófano hospitalario

Corina Alfonso, ciega de nacimiento, recuerda que estos animales son fundamentales en sus vidas y recalca el mensaje que la ONCE ha querido enviar este año en su campaña con motivo del Día Internacional del Perro Guía, que se ha celebrado esta semana. “No se les puede distraer, ni llamándoles, ni silbándoles, ni hablándoles con voz melosa, ni dándoles comida... Porque el problema de esto es que nosotros al ver no entendemos qué pasa y por qué el perro se empieza a comportar extraño. No sabemos si hay un peligro y el perro a mí me puede tirar. Se agradece muchísimo que la gente respete esto, por nuestra propia seguridad”, asegura la joven.

La lista de espera de estos canes está ahora mismo en cinco años, ya que son criados y educados especialmente en Rochester, Estados Unidos. Cuando se le adjudican a una persona ciega, se tiene en cuenta su peso, altura e incluso carácter, para darle el perro más adecuado. “Si el vínculo es adecuado, te vas con el perro”, indica Corina Alfonso Mañá, que señala que “el perro guía puede acompañar, y así lo refleja la ley, a la persona ciega a todas partes con una única excepción: el quirófano hospitalario”.

El arnés es un elemento fundamental que marca los tiempos con el perro, bien sea en reposo bien en movimiento. Tenerlo puesto significa trabajar, por lo que no se le debe quitar mientras está guiando, ya que es un “símbolo de control”.

La pareja y sus perros caminan por O Gorgullón hacia la estación de autobuses. / GUSTAVO SANTOS

Los perros guía también cometen algún error en ocasiones, que no suelen tener consecuencias, e incluso sufren algún incidente, ya que pueden resbalar o colarse por algún hueco, como les ha pasado a Corina y Anthony en el transporte público.

Penny todavía está perfeccionando su método, mientras que Sammy, por su edad, “ya está en otra fase”, y eso se nota cuando caminan los cuatro por la calle. Lo normal es que sea él quien vaya delante, por “antigüedad”, pero como se cansa más, ella terminan tomándole la delantera.

“Es que Penny es como yo, muy activa, no para”, se ríe su dueña, que confiesa que con el bastón “soy autónoma total”.

“En casa o en el parque, cuando ya están sin el arnés, juegan mucho entre ellos y con otros. Y con ellos también viajamos. Fuimos a Ciudad Real expresamente a una piscina para perros”, explica, Anthony Kispe, que perdió la vista a raíz de una retinosis pigmentaria cuando solo tenía 21 años, por lo que en su caso el apoyo del perro es crucial, ya que su destreza con el bastón no es tanta como la de su novia. De hecho, su cariño por el animal es lo que hace que todavía no se haya jubilado, “por la dependencia emocional”.

La pareja viaja mucho, también al extranjero, destinos sobre todo culturales, ya que la arqueología y la historia son su pasión. En sus próximos planes ya están La India o Grecia, porque la falta de visión no es un freno en sus vidas, solo un cambio de perspectiva.

