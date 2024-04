El TSXG ratifica una sanción a una empresa por un gran vertido de material en Caldas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso formulado por una empresa sancionada en 2021 por la Xunta por el vertido de más de 25.000 metros cúbicos de material inerte mezclado con productos contaminantes en una finca de Caldas.

La sentencia, fechada el 5 de marzo y que confirma una anterior de un juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra, incluye el parte de intervención del Seprona de la Guardia Civil del 6 de marzo en una finca del lugar de Cardín, Caldas de Reis, donde formularon denuncia por los siguientes hechos: “Inspeccionada la parcela se comprueba que los residuos que componen el relleno son en su mayoría residuos triturados procedentes de la planta de valorización del denunciado, encontrando entre los mismos restos de materiales plásticos, asfalto, maderas, hierros e incluso restos de uralita. El relleno de la parcela alcanza una altura en su talud de unos ocho metros y se estima que el volumen vertido es de unos 25.000 m3. Realizadas gestiones con el departamento de urbanismo del Concello de Caldas de Reis para comprobar si los trabajos cuentan con las autorizaciones correspondientes, se nos comunica que la solicitud de la licencia urbanística realizada por el denunciado le fue denegada y que por lo tanto no cuenta con autorización para dichos trabajos”.

La sentencia añade que “en el propio expediente de licencia municipal ya se advirtió que la naturaleza de la actuación a realizar para la que se solicitaba licencia no se correspondía meramente con la propia de un movimiento de tierras, siendo preciso tramitar el expediente como la fase final de un proceso de gestión de residuos, toda vez que no se rellena con tierras, sino con materiales procedentes de una planta de residuos”.

Además del Seprona, acudió la Policía Local de Caldas, cuyo informe “constata que en la parcela se observa un vertido de grandes dimensiones, que ocupa una superficie aproximada de 30 por 20 metros y entre 10 y 15 metros de profundidad, formado por residuos de construcción y demolición que no aparentan haber sido sometidos a ningún proceso de valorización (ladrillos rotos, tejas, trozos de hormigón, partes de tuberías de PVC, trozos de aglomerado asfáltico)”.

La sentencia indica que ese informe “se acompaña igualmente de un reportaje fotográfico ilustrativo de la altura de los vertidos y con imágenes de detalle de la tipología de materiales vertidos (restos de cable, tejas, asfalto y otros materiales de construcción)”.

Esta resolución del TSXG no es firme y puede ser recurrida ante el Tribuna Supremo.

Desestimada la suspensión cautelar de un derribo en Vilaboa

Una sentencia de marzo pasado del TSXG desestima la pretensión del afectado de suspender cautelarmente el derribo de una casa de 762 metros cuadrados en Vilaboa. La sentencia admite que esta suspensión se puede acordar “en determinados supuestos ya que de llevar a cabo el derribo podría determinar perjuicios de imposible o muy difícil reparación, asimilables ala pérdida de la finalidad legítima del recurso; pero se refieren, en lo relativo a viviendas, a las que constituyen el domicilio habitual del interesado. Aunque la finalidad legítima del recurso es preservar el efecto útil de la futura sentencia que se dicte también debe tomarse en consideración el interés general que se derive de la ejecución o no del acto impugnado y en este caso existe una línea jurisprudencial unánime que propugna la relevancia de acreditar que la construcción a demoler es, bien el domicilio habitual del recurrente, o bien el emplazamiento donde realiza su actividad económica, supuestos en que procedería acoger la medida suspensiva” El TSXG señala que estas “circunstancias no concurren en este caso: el apelante no acredita que la edificación constituya su vivienda habitual, no existiendo identidad en el domicilio que figura en el poder, con el lugar en que se ubica la edificación litigiosa”. Además, “afirma que su domicilio en la edificación se extendió solo entre 2008 y2012, no en la actualidad”.

