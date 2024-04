A Biblioteca Municipal acollerá unha aula de creación literaria

A concelleira de Cultura, Marián Sanmartín, e a directora da Biblioteca Municipal, presentaron xunto á escritora e xornalista Elena Gallego unha das actividades que se enmarcarán no mes das letras, marcado pola celebración do Día das Letras Galegas. Trátase dunha nova edición da Aula de Creación Literaria do Proxecto Legado, que se impartirá nesta infraestrutura cultural cun formato intensivo, con obradoiros dunha hora e media repartidos en tres días: o 7 e o 9 de maio, ás 19.00 horas, e o 11 de maio ás 10.00 horas. A actividade, tal e como explicou a autora, está dirixida “a todas aquelas persoas que teñan inquedanzas pola escritura de narrativa”.