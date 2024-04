El cribado de cáncer de cérvix detecta 1.033 positivos en papiloma en dos años en el área sanitaria

Al tratarse de un virus de transmisión sexual, el VPH se puede transmitir simplemente por el roce de las partes genitales, por lo que el uso de preservativo no impide su contagio, no es necesaria la penetración. “El preservativo es una barrera bastante eficaz, pero no segura al cien por cien”, recuerda Ángel Gómez Amorín, jefe del servicio de programas de cribado de Sanidade.

El virus del papiloma humano se transmite entre las personas activas sexualmente, teniendo todas ellas una alta probabilidad de haber estado en contacto al menos una vez en su vida con alguno de los genotipos. Eso sí, hay que recordar que no todos tienen trascendencia, solo los de alto riesgo.

“Afortunadamente, la mayor parte de las infecciones se acaban eliminando por sí solas; solo las que persisten un tiempo pueden conllevar riesgo, de ahí la importancia de estos programas preventivos, así como de la vacunación”, concluye este experto en la materia.