El sector marisquero está convocado a manifestarse el próximo 30 de abril

El próximo martes, 30 de abril, las mariscadoras del fondo de la ría de Pontevedra están llamadas a participar en una marcha “por la dignidad laboral” del sector. Convocan las propias profesionales, que, preocupadas por la complicada situación del marisqueo, han organizado una protesta que se iniciará en el Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Campolongo a las 10.30 horas para lanzar un SOS por la actividad y finalizará ante la Subdelegación del Gobierno en la Praza de España.

Por el momento, la manifestación es convocada por parte de las mariscadoras y las cofradías aún no se han pronunciado públicamente al respecto, aunque el tema sí se llegó a abordar en las reuniones de los pósitos.

Hay que recordar que el sector pasa por un dificilísimo momento debido a las consecuencias de las lluvias de los pasados otoño e invierno, que afectaron a la salinidad de las aguas en la ría, provocando la mortandad de la almeja. De hecho, el marisqueo se encuentra parado hasta el próximo 22 de julio, cuando está previsto volver a faenar, aunque las perspectivas no son buenas y no hay muchas esperanzas de que la semilla que se está plantando actualmente esté lo suficientemente crecida para entonces.

Las convocantes piden a las Administraciones públicas que se impliquen con su situación. En este caso son la Xunta de Galicia y el gobierno central, los únicos que tienen competencias en este ámbito. Así, reclaman ayudas dignas, individuales y directas y la flexibilización temporal de las obligaciones fiscales.

También subrayan que es necesario un plan de contingencia fiable y la regeneración de los arenales.

Raquel Gómez, presidenta de la agrupación de mariscadoras de la Cofradía de San Telmo, recuerda que “vamos porque queremos defender nuestro trabajo, no lo hacemos por gusto, eso está claro”.

“La manifestación está abierta a todo el mundo, incluso de las otras rías gallegas, ya estamos en contacto con la de Arousa”, informa, “a ver si se implica la gente por este interés común”.

La convocatoria ya cuenta con los permisos pertinentes. “Queremos que las Administraciones se impliquen con esta ría, que es muy productiva, muy importante. Lo necesitamos para levantar un poco nuestro trabajo. Nosotras ya estamos acostumbradas a pasarlo mal, porque hay épocas buenas y malas, pero vemos que en julio esto no va a estar bien”, se lamenta. “Que no nos dejen, porque si no el sector se muere”, asegura Gómez.

El BNG de Poio pide una declaración institucional

Desde el BNG de Poio se ha emitido una nota de prensa en la que se pide al gobierno local una declaración institucional en apoyo al sector del mar. En palabras de Marga Caldas, “la absoluta prioridad es lograr una solución para este sector, que saldrá a la calle el próximo 30 de abril y que lleva meses sin percibir un salario ante la crisis de la salinidad y la mortandad de la almeja”. “No podemos permanecer indiferentes y en silencio ante la desesperación que sufre el sector. Por eso debemos dar voz a cada una de sus reivindicaciones, que serán las que se recojan en esa declaración institucional”, añade la nacionalista. “Muchas familias de Poio dependen de esta actividad y tenemos que solidarizarnos con ellas y pedir a los gobiernos que actúen”, concluye. El BNG ya pidió el pasado mes de diciembre medidas urgentes a la Xunta de Galicia y al gobierno central en este sentido.