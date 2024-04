El PSOE denuncia que la Diputación no recibe a los alcaldes de su partido

“Hipocresía, cinismo y, en el mejor de los casos, otro flagrante incumplimiento de sus propios compromisos”. Así definió Ana Laura Iglesias, portavoz en la Diputación del Grupo Provincial del PSdeG-PSOE, “que después de 9 meses de mandato, el gobierno del PP siga sin recibir a 15 alcaldes y alcaldesas de la provincia, todos socialistas por supuesto, que remitieron sus solicitudes para tener una reunión en la Diputación de Pontevedra”.

En rueda de prensa, Iglesias, acompañada de la viceportavoz y alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, avanzó que llevarán “el desprecio del gobierno a estos concellos" al pleno de este viernes y denunció “este nuevo alarde de deslealtad institucional, que no solo se hace por criterios partidistas a las alcaldías del PSOE, sino a todos los vecinos ”. “Que no olviden -dijo- que el PSOE gobierna a 500.000 habitantes de esta provincia mientras el PP gobierna a 200.000”. La portavoz detalló que “en muchos casos se han remitido escritos hasta en dos y tres ocasiones sin que estos alcaldes y alcaldesas tuvieran la más mínima respuesta, aunque fuera simplemente por educación, cosa que tampoco tienen”.

Iglesias lamentó “esta nueva anomalía democrática del actual gobierno", además de la constatación de los incumplimientos del presidente. La portavoz recordó frases literales de Luis López cuando repetía que “sería un aliado de los concellos, sin colores políticos, que estaba demostrando que no hacía diferencias o incluso el colmo de prometer que visitaría los 61 concellos en los primeros seis meses en el cargo. Pues pasaron nueve meses y siguen esperando”, señaló.

La portavoz socialista añadió que esta deslealtad institucional del gobierno provincial se aplica a todos los niveles, relatando también cómo con la actual Diputación los alcaldes y alcaldesas que no son del PP no son avisados cuando el presidente o integrantes del gobierno visitan sus municipios. “Es lamentable -aseguró Iglesias- y no tiene precedente. Con el gobierno de progreso no había curso, premios o acto en un concello que supusiera la visita de la presidenta o de diputados sin que desde Presidencia avisaran con antelación a esa alcaldía”. Ana Laura Iglesias añadió que “lo mismo está ocurriendo con la sonrojante apropiación de proyectos del anterior gobierno que está haciendo el equipo de Luís López”. La portavoz detalló visitas a carreteras “que ya estaban en obras con nosotros, como en As Neves o Cuntis, haciéndolas pasar como proyectos del actual gobierno, o presumiendo de todas las actuaciones del Plan Pon2030. Es patético escucharlos”.

En la comparecencia, la portavoz del PSdeG-PSOE denunció también “el escándalo que está ocurriendo con “+ Convivencia”, el antiguo programa “En Ruta coa Depo”, con el que en 8 años más de 100.000 personas pudieron conocer la provincia, a zarón de 20.000 plazas por año. Ana Laura Iglesias reveló que “solo se puede entender la maniobra de la actual Diputación, cargando a las asociaciones de la provincia con toda la compleja tramitación del programa, como un ejemplo de vagancia imperante en este gobierno cuando antes lo único de lo que tenían que preocuparse los colectivos era de escoger una ruta, pasar el listado de personas para cada excursión y disfrutar”.

La diputada lamentó también el “brutal tijeretazo al programa, pasando de los 470.000 euros que destinaba el anterior gobierno a los 220.000 actuales” y reveló que “muchos colectivos ya decidieron no participar, trasladando su indignación y malestar por semejante cambio. Tienen que cobrar hasta 20 euros a cada participante para poder cubrir los gastos cuando antes pagaban 7 y asumir toda una serie de deberes inviables para la mayoría de las asociaciones. Eso lo tiene que hacer la Diputación, que para eso está. Claro que es muchísimo trabajo, lo sabemos bien porque nosotros lo hacíamos; ellos escogen descansar y que todo el trabajo lo asuman los colectivos”.

Dos mociones socialistas en el pleno del viernes

El grupo provincial socialista presentará en el pleno de este viernes dos mociones de infraestructuras para hablar de las carreteras autonómicas y provinciales. Respecto a la red viaria que depende de la Xunta, el PSdeG-PSOE instará al pleno de la Diputación a exigir al gobierno de Rueda un plan integral de mejora del firme y la adopción de medidas de seguridad en las carreteras autonómicas que se sitúan a la cabeza de la siniestralidad en la provincia. También que se reclame a la Consellería que finalicen las diferencias partidistas en el tratamiento de las carreteras en función del color político de los concellos por los que discurren. De hecho, Ana Laura Iglesias denunció que “se está dando el caso de tramos de la misma carretera en buen estado cuando pasa por un concello gobernado por el PP y en una situación lamentable en tramos que discurren por concellos que no gobiernan”.

En cuanto a la red provincial que gestiona la Diputación, el grupo socialista exige al gobierno de López que retome los proyectos de mejora de las vías provinciales que dejó en marcha el anterior ejecutivo y que presenten en el plazo de tres meses la planificación de las actuaciones a desarrollar, especialmente en los núcleos rurales y urbanos.