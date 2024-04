Portos instalará una baliza de ayuda a la navegación en el acceso al puerto de Pontevedra

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ha previsto para los próximos días la instalación de una nueva baliza que sustituirá al faro rojo del canal de acceso al puerto de Pontevedra. Este faro fue dado de baja el pasado mes de octubre por su desaparición a causa de un temporal, correspondiendo desde ese momento a la autoridad marítima –a través de Sasemar– activar los avisos a navegantes para evitar el peligro derivado de esta ausencia.

La pieza no pudo ser rescatada, dado que no constaba de un único elemento, sino que se trata de una construcción a base de diferentes elementos. Además, no tenía catalogación patrimonial, según recoge el documento de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del puerto de Pontevedra.

Dado que la estructura de hormigón desapareció con el conjunto de la baliza, se decidió reponer el balizamiento mediante la instalación de un poste con las características reguladas por la normativa de señalización marítima.

Finalmente, Portos de Galicia está trabajando también en el análisis de alternativas para mejorar el balizamiento de la escollera del canal de entrada al puerto de Pontevedra. Los estudios se orientan a la utilización de elementos que faciliten su posterior mantenimiento, como postes hincados o boyas.