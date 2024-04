Aplazado sin fecha el juicio sobre el paso de las Galerías Oliva en Gutiérrez Mellado

En enero de 2023 quedó cerrado el paso de las Galerías Oliva hacia Gutiérrez Mellado, y en agosto siguiente, el edificio número 3 de esa calle fue demolido para dar paso a un nuevo proyecto inmobiliario. Con esta demolición, desaparecieron todos los comercios de ese tramo y desde entonces, el resto de negocios sufre un notable descenso de ventas, entre otras razones por la caída del tránsito de peatones a raíz de aquella clausura.

Y la reapertura, o no, de esa servidumbre de paso, es el objeto del juicio que estaba previsto para este jueves en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra, pero que se ha suspendido por la falta de un testigo que una de las partes considera clave. No hay fecha todavía para la celebración de una vista en la que ponen sus esperanzas los comerciantes, muchos de ellos citados como testigos.

Se trata de la demanda interpuesta por uno de los dos propietarios del tramo más antiguo de las galerías, una denuncia con la que se quiere recuperar este antiguo paso creado en 1961 con el nacimiento de esta zona comercial.

Tras varios meses de silencio sobre el futuro del edificio Gutiérrez Mellado 3 y su colindante, Michelena 11, finalmente se supo que el destino será levantar el futuro buque insignia de Inditex en Pontevedra. Sin el permiso de Patrimonio para derribar el inmueble de Michelena ya que es necesario conservar su fachada (por incluirse en el ámbito de protección del Santuario de la Peregrina), la idea es mantener esa fachada y ejecutar las tiendas de Zara en esa esquina de Michelena y Gutiérrez Mellado.

Pero el proyecto está aparentemente paralizado de momento. No ha vuelto a haber novedades desde que finalizó el derribo del inmueble. Los promotores si recibieron en su momento licencia para el primer derribo pero todavía no hay constancia de que se haya concedido la de construcción, que está en tramitación en el Concello de Pontevedra. Se trata de un proyecto con un presupuesto de 9.680.288,66 euros, aunque aún no hay plazos de ejecución. Será un solo edificio, formado por el número 11 de Michelena y los números 3 y 5 de Gutiérrez Mellado, con un total de ocho plantas con una superficie cada una de 1.342,15 metros cuadrados.

Desde que se cerró la histórica entrada desde la calle Gutiérrez Mellado, los comerciantes han acusado una falta de clientes esporádicos, que han perdido con el paso casual de gente que atravesaba las galerías para llegar hasta la zona de A Peregrina y viceversa. “Nos falta ese trasiego, el paso, porque a la clientela fija la tenemos igual”, han explicado en numerosas ocasiones.. Entre esos potenciales compradores mencionan tanto a vecinos de la ciudad como a visitantes y turistas. “Lo que no queremos es quedarnos aislados, como están provocando con este cierre”, añaden. Es por ello que uno de los dos propietarios del tramo más antiguo de las Galerías Oliva ha presentado una demanda reclamando este acceso. Los comerciantes se muestran optimistas con lo que pueda ocurrir en el juzgado. La Asociación Galerías Oliva está formada por cerca de medio centenar de socios.

En el nuevo edificio de Inditex habrá una planta menos 1, un bajo para regularizar la altura de los dos edificios, cinco plantas más y una bajocubierta. En total son ocho plantas. El 30 de junio del año pasado se presentó la petición de licencia para este nuevo inmueble, con la solicitud de demolición parcial, con conservación de fachada en el edificio que da a la calle Michelena y la licencia de construcción.