Alberto Santos explora hoy el nombre en el Graffiti Writing en la Facultade de Belas Artes

Esta tarde, en horario de 19.00 horas a 21.00 horas, el profesor, artista y promotor de la galería viguesa Ash Projects Alberto Santos impartirá una conferencia y taller en la Facultad de Belas Artes del campus pontevedrés, que lleva por título HELLO my name is: El nombre en el Graffiti Writing.

Como parte de la Semana da Creatividade que se está celebrando en todo el campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo, esta actividad permitirá a los asistentes explorar el concepto del nombre en el Graffiti Writing, tal y como indica el propio Santos, “indagando alrededor de la identidad, la territorialidad, la comunidad y las múltiples posibilidades gráficas de la representación de lo nominal”.

Desde los pioneros del graffiti como Cornbread, Taki183 o SAMO, hasta los artistas autóctonos madrileños como Muelle, y las experiencias como documentalista de Martha Cooper, la historia del arte urbano y el graffiti ha sido marcada por la diversidad de estilos y nombres que han dejado una huella indeleble en las paredes de las ciudades.

La actividad, dirigida específicamente a aquellos interesados en el Graffiti Writing, el arte urbano y la pintura contemporánea, se presentará en dos partes distintas pero complementarias.Además de la conferencia, se ofrecerá un taller práctico diseñado para un grupo reducido de diez participantes con inscripción previa.

Durante este taller, los participantes tendrán la oportunidad de sumergirse en el apasionante mundo del Graffiti Writing, guiados por expertos en el campo.

Los asistentes a este taller podrán poner en práctica desde la conceptualización y elaboración de letras hasta la aplicación de una amplia variedad de estilos y técnicas de pintura, los asistentes podrán experimentar de primera mano el emocionante proceso creativo que yace detrás de esta forma de expresión artística.