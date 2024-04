O dobre récord de “Chama a miña neta”

“Chama a miña neta”, “Chama a miña neta Xulia”, “Chama a miña neta, por favor”. Ata tres intentos fai unha muller de avanzada idade para intentar falar cunha asistente tecnolóxica no seu teléfono móvil, a través do cal quere poñerse en contacto coa súa neta. E os tres resultan infrutuosos. A barreira nese caso non é outra que o idioma galego, a lingua nai da protagonista en cuestión do anuncio, que desiste frustrada a esa chamada telefónica.

Bastan 55 segundos dun spot para entender o drama que supón o feito de que as novas tecnoloxías non sexan accesibles para todos e a discriminación social que isto significa. E así o soubo expresar a axencia de publicidade Recados Carmen, que con esta peza vén de gañar o Premio Mestre Mateo ao Mellor Anuncio Publicitario.

“Chama a miña neta” é unha campaña que a empresa das tecnoloxías Balidea e o centro de investigación AtlanTTic da Universidade de Vigo encargaron á axencia de publicidade pontevedresa para o proxecto FalAI, consistente na recollida de voces en galego que permitan o recoñecemento desta lingua a través de asistentes conversacionais de dominio.

O director creativo do anuncio é Antón Veiga, que contou no seu equipo con Thomas Dylan Harris (na dirección de fotografía), Marco Maril (son directo e ambientación sonora), Mon Moares (realización e edición), Noela Cabido (dirección de arte) e, como protagonista indiscutible, coa actriz Aurora Maestre (da premiada curtametraxe “Xoves de Comadres”).

"Convencer á xente para que nos regale a súa voz e o seu tempo era difícil: tiñamos que explicarlle tecnoloxía e, sobre todo, que non había ningún interese escuro por detrás" Antón Veiga

“Para entender de onde sae o anuncio hai que ter en conta o encargo: poder ter unha base de datos en galego para adestrar a unha intelixencia artificial a entender o galego falado. Nos viñeron con moita información ao respecto, toda a parte técnica e científica que hai detrás dun proxecto tan importante coma este, pero precisaban axuda para facer chegar isto ao grande público. Nós tiñamos que convencer á xente de que fose a unha páxina web e gravase trinta frases en galego, lidas co seu galego: os que tiña gheada con gheada, os que tiñan seseo con seseo... Convencer á xente para que nos regale a súa voz e o seu tempo era difícil: tiñamos que explicarlle tecnoloxía e, sobre todo, que non había ningún interese escuro por detrás”, resume Antón Veiga. “Por iso decidimos poñer o foco non no proceso, senón no resultado final: para que serve todo isto. E non é outra cousa que para que calquera persoa poida utilizar máquinas coa súa propia voz”.

“Chama a miña neta” non só representa ás persoas maiores, senón tamén a aquelas con diversidade funcional, con problemas na vista ou motrices... “Parece moi doado teclear nun ordenador, pero para moita xente non o é”, lembra Antón Veiga. “O que máis nos parecía que podía servir para chegar ás emocións da xente era a figura desa avoa, esas persoas maiores que viven soas porque son plenamente funcionais e dinámicas pero que precisan do apoio da tecnoloxía para determinadas tarefas”.

O equipo de Recados Carmen desbotou que a idea central do anuncio fora a muller pedindo unha cita médica ou interactuando co seu banco, preferiron ir ao seguro coa historia da neta: “Isto serve para un ben moi grande que afecta a persoas reais”.

Aurora Maestre é a protagonista do anuncio. / FdV

A prol do futuro da lingua

Por outra banda, Antón Veiga salienta a importancia social desta campaña posta en marcha por Balidea e o centro de investigación AtlanTTic da Universidade de Vigo a prol da lingua. “Se o galego non está dispoñible, paulatinamente a xente deixará de utilizalo, porque é algo que xa está a pasar agora, esa perda de falantes”, laméntase o director creativo. “Se os asistentes conversacionais non entenden o galego, ti vas usar a lingua que si entendan”.

E os resultados xa están aí. Dende que a campaña se puxo en marcha, xa se lograron excelentes cifras, ata tal punto que, tal e como informa Antón Veiga, “o galego é a lingua no planeta que ten o dataset (base de datos) de voz de código libre máis grande”.

Hai que ter en conta chegados a este punto que moitas das bases de datos existentes na actualidade, como as de Amazon e Google, son privadas, “pero non as soltan, non as deixan libres para os desenvolvedores pequenos”, matiza Veiga.

“O galego é a lingua no planeta que ten o dataset (base de datos) de voz de código libre máis grande” Antón Veiga

Hai que lembrar, así mesmo, que este proxecto segue a medrar e que calquera persoa aínda pode doar a súa voz na páxina web de Balidea: https://falai.balidea.com/

“É bonito pensar que nun planeta coma esta,no que hai tantas linguas, que unha coma a nosa poida mobilizar á xente. De feito, Balidea foi invitada a varios proxectos internacionais por esta iniciativa”, celebra o director creativo de “Chama a miña neta”.

O spot, ademais de gañar un Premio Mestre Mateo ao Mellor Anuncio Publicitario este ano, foi galardoado o ano pasado co Premio Paraugas do Cluster de Comunicación de Galicia á Mellor Campaña de Impacto Positivo, así como co de maior recoñecemento do sector, o Premio Paraugas de Ouro.

