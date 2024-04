Unha redeira de ouro

A portonovesa Sara Bea Martínez adicou máis de sesenta anos da súa vida a atar redes e aparellos de pesca. Unha profesión que a foi envolvendo e atrapando ata convertila en todo un referente no sector. “Empecei con nove anos, pero ao principio non me gustaba nada. A miña curmá dicíanme: Ti vas a ser atadora cando eu sexa cura”, recorda.

Polas súas mans pasaron miles de redes de barcos de Portonovo, tanto de artes menores como de cerco, que grazas a súa habilidade puideron saír ao mar. “Podo presumir de que ningún barco co que traballabamos tivo quedar en terra nunca por non ter o aparello reparado. Unha vez ata nos coincidiron cinco barcos. Traballamos duro e ao día seguinte sairon ao mar”, sinala. A súa paixón polas redes fixo que pospuxera ata os 70 anos a xubilación e aínda que xa pasaron dous anos segue botando de menos “atar e o ambiente coas compañeiras no porto”. Cadrar un pano con outro non sempre resultaba sinxelo. “Moitas noites dáballe voltas na cama tentando cadrar as telas cando a avaría era complicada, pero ao final sempre cadraba. É como un quebracabezas”, explica.

O vindeiro domingo día 28, na Casa de Don Fernando. será distinguida coa Raia de Ouro nunha ceremonia na que estará acompañará do seu marido, Mario, co que neste mes de xullo fará as vodas de ouro, e os seus fillos, Elena e Mario. “O meu marido sempre entendeu o meu traballo. Ás veces tiña que marcha dunha hora para outra ao País Vasco e el quedaba ao cargo dos fillos e da casa. Nunca me puxo un problema”, asegura.

En canto ao oficio, Sara explica que “antes era moito máis duro porque se ataba á intemperie. Non tiñamos nin baño e pasabamos moito frío, pero coa nave mellorou moito a situación. Recordo ata marearme polo frío que collía nas mans, pero era unha satisfacción cando arranxabas o aparello e o barco podía saír ao mar”. Agora recoñece con certa preocupación que a profesión “estase perdendo e xa hai poucas persoas que queiran ser atadoras ou redeiras. Non sei o que vai pasar cos barcos”.

A entrega da raia de Ouro porá punto final ao Portonovo Gastronómico, que abre a súa programación o venres 26 de abril cun showcooking con degustación a cargo do Obradoiro de Hostalería do Salnés no mercado da vila mariñeira a partir das 11.30 horas. Ademais da variada oferta gastronómica de Portonovo, os 24 locais participantes no evento prepararán dúas tapas con motivo do evento.

A música estará presente na cita en tres escenarios diferentes como son a Praza de Compostela, a Praza Méndez Núñez e Rafael Picó con grupos de diferentes estilos musicais como Raúl&Cía, Bo Dereck’s, Dani Barreiro, Ropa Vieja, La Buena Vida e La Mosca Valiente. Ademais, pola mañá e pola tarde as bandas de música amenizarán as tapas dende o Campo de San Roque ata Rafael Picó.

O outro ingrediente é a animación nas rúas que inclúe seis espectáculos pensados ​para todas as idades: Circo Salvaxe, Atlantis de Malatitsch, Druídas Errantes, Les Variepides e o Fito Show “Soño”. Tampouco faltarán obradoiros infantís e xogos populares no Espiñeiro, coa Asociación Amigos da Dorna ou a exposición fotográfica ao aire libre, “A Vida en Instantes” xunto a Rafael Picó, coa colaboración da Asociación Ollares de Portonovo .

Finalmente, sortearanse entre os participantes un total de 24 estancias e 24 comidas por valor de 50 euros.