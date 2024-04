“A lo mejor somos los creadores de las máquinas y ellas continuarán la evolución”

El Centro de la UNED de Pontevedra es escenario hasta el próximo 10 de mayo del curso “Tratado existencial sobre nuestra especie”. El politólogo y sociólogo Xosé Gabriel Vázquez es el ponente de esta invitación a analizar hoy nuestra identidad, dimensiones y el modelo que seguimos, la desconexión con la naturaleza y cuál debería ser en este escenario de incertidumbre nuestro plan moral.

–¿Estamos ante una nueva identidad de nuestra especie?

–(risas) Estamos ante una redefinición. Identidad seguimos teniendo la misma, otra cosa es que tengamos un conocimiento mejor o que ese conocimiento haya evolucionado y tengamos otra información, lo que supone una redefinición, como ha pasado muchas veces en nuestro devenir, desde el fuego, el sílex, la Edad de Hierro, la Edad de Bronce. Ha habido toda una evolución en nuestro conocimiento y autoconocimiento.

–¿El ser un animal racional es lo que nos define?

–En ese autoconocimiento empezamos con el animal racional que sigue predominando desde la época aristotélica, pero tenemos información al respecto de que no es nuestra característica ni nuestra seña de identidad, ni tampoco el por qué estamos aquí. El Homo sapiens es la única especie de homínidos que permanece en la evolución y es por una características que la tenemos completamente ignorada a pesar de que es la que nos ha traído hasta aquí, según postulo, y además se ha demostrado a través de otras ciencias y de una investigación publicada por Nature. Y esa característica es la capacidad de ideación.

–¿No es la razón?

–No, no lo es, la racionalidad la tienen otros animales, lo mismo que la consciencia o la inteligencia o los sueños, la imaginación etc. Incluso el uso de la tecnología, el lenguaje y la comunicación, que hay muchos autores que también señalan a esas características. Todo eso, según el estudio que he realizado y que publico en el “Tratado existencial”, en alguna medida lo tienen unas u otras especies, menos la capacidad de ideación. El artículo de la revista Nature recoge que tenemos 267 genes exclusivos, que no los tenían ni los neandertales, que se corresponden con la capacidad de ideación. Ésa es nuestra seña de identidad, lo que sucede es que no nos sentimos definidos o identificados por esa característica, de ahí viene la redefinición.

–¿A qué llamamos capacidad de ideación?

–Normalmente se le llama capacidad creativa. Lo que sucede es que la capacidad creativa tiene un aspecto, desde mi punto de vista, ya tangible, en el sentido de que no es lo mismo idear que crear. Idear puedes tenerlo en la cabeza pero crear supone eso, generar. Además a la gente le hablas de crear y piensa en los creativos, los literatos, pintores, músicos, artistas, inventores… No, no, son 267 genes que los tenemos todos y yo en lugar de capacidad creativa le llamo capacidad de ideación, como el antropólogo Max Scheler. También John Locke de algún modo lo apuntaba, otra cosa es que no dijese que fuese nuestra característica esencial, pero hablan de ello. ¿Qué es la capacidad de ideación? Es, en lenguaje corriente, el envoltorio que hacemos con nuestra mente a las impresiones e información que nos llegan por los sentidos, el pensamiento y nuestra forma de racionalizar. Ese envoltorio es la conceptualización que hacemos de lo que vemos, oímos, pensamos etc. Es la abstracción que hacemos. Desde que los levantamos hasta que nos acostamos estamos continuamente conceptualizando, ideando, incluso idealizando muchas veces.

–Dice a mayores que mal vamos por el camino de la razón…

–La razón nos ha traído hasta aquí, indudablemente es una herramienta muy poderosa, sobre todo a partir de la Ilustración, todo el enciclopedismo, Descartes y el famoso “pienso luego existo”, pero todo un poco para sacarnos de lo que venía de las religiones, que eran las que interpretaban la vida. En ese sentido ¿cómo vamos a poner en solfa la razón? Otra cosa es que nos quedemos con eso y ya. De hecho la ciencia todo lo intangible no lo aborda, y hoy en día con la física cuántica se está viendo que la ciencia física, material, no lleva para explicar toda nuestra existencia. En cambio ahí está precisamente nuestra capacidad de ideación. Un catedrático de la Universidad de Princeton, Agustín Fuentes, escribió “La chispa creativa” y explica perfectamente el papel en los 2 millones de años de evolución de la capacidad de ideación, no la creatividad que solo es una parte de esa capacidad de ideación. Todo, todo remite a esos 267 genes… Ese es nuestro valor desde el punto de vista evolutivo: nuestra capacidad de ideación es lo que nos hace humanos.

–Plantea que estamos en un impasse: entre el gran desarrollo de las TIC´s y la IA y, simultáneamente, extinguiendo el planeta

–Sí, esta característica que tenemos de cargarnos a nosotros y también a nuestro entorno pienso que nos va a pasar factura, en el sentido de imaginar la naturaleza como un perro que se rasca y nosotros somos las pulgas. A ver a dónde nos lleva esta capacidad destructiva. Y la verdad, las últimas reflexiones que estoy teniendo es que a lo mejor las máquinas… En primer lugar no necesitan tanta nutrición como nosotros y, en segundo, pueden ser más perfectas en ese sentido que nosotros mismos. A lo mejor nosotros somos los creadores de esas máquinas y ellas continuarán la evolución. Parece una utopía, o un disparate, pero a estas alturas ya no lo descarto… Como sociólogo y psicólogo social pienso que habremos aprendido, pero volvemos otra vez a tropezar en lo mismo, hay en marcha más de 60 guerras, niños muriendo, el hambre. Y seguimos con esta obsesión materialista que parece que nos vamos a llevar a la tumba todo el oro y el boato. Uno se pregunta ¿pero cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos aprendido?

–¿Qué sistema moral debería inspirarnos?

–En el último volumen del “Tratado existencial”, que aún está sin publicar, postulo un sistema moral basado en el humanismo, pero entendido como aquello que es bueno para la humanidad. Entramos en el concepto bueno y malo y Hitler pensaba que lo bueno era el exterminio de los judíos. Pero, bueno, tenemos el criterio científico e incluso el de las religiones, que ancestralmente dicen: no hagas daño… No creo que si aplicamos la máxima de hacer a los demás lo que quieres también para ti estemos equivocados. Es un humanismo universal, el de no hacernos daño a nosotros ni a nuestro entorno, porque nos estamos cargando este planeta.

