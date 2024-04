Marín acogerá un curso introductorio de defensa personal dirigido a mujeres

Marín volverá a asistir a una edición de los talleres de defensa personal para mujeres en el gimnasio Mat’s, que ya realizó dos otros dos con muy buena acogida: la IV Xornadas de Autoprotección de Defensa Persoal Feminina.

Este curso en colaboración con el Concello de Marín está patrocinado por Dibay y está impartido por Rebeca, una profesora de autodefensa especialista en casos de violencia de género. La formación se realizará durante las mañanas del 7 y del 9 de mayo (en horario de 10.00 horas a 12.00 horas) y es exclusiva para mujeres y las plazas son limitadas: había cerca de una decena de inscritas al poco de abrir la inscripción, con un cupo de 20 personas como máximo para garantizar el correcto desarrollo de las clases.

El gimnasio recordó que está destinado a aquellas que desean adquirir habilidades básicas para protegerse en situaciones potencialmente peligrosas. Las participantes aprenderán no solo nociones básicas de autodefensa física, sino también técnicas para manejar el diálogo y trabajar desde la psicología en situaciones de confrontación. Es posible apuntarse contactando directamente con el centro responsable que acoge los cursos.

Este curso ofrece una oportunidad única para aquellos aumentar la seguridad personal y la capacidad de respuesta ante una potencial agresión machista. Al centrarse en la combinación de habilidades físicas y psicológicas, las participantes no solo aprenderán cómo protegerse físicamente, sino también cómo gestionar eficazmente los conflictos.

Marín lleva años ofreciendo esta clase de iniciativas para fomentar el empoderamiento de las mujeres y darles herramientas para defenderse ante situaciones como agresiones machistas. Durante este programa, se promueven habilidades sociales y autoestima, así como técnicas de autodefensa que abarcan tanto el uso de armas como las estrategias sin armamento. También se les brinda información sobre la normativa legal relacionada con la gestión de situaciones de agresión, permitiendo a los participantes comprender mejor los protocolos y sus derechos en tales circunstancias. Además, se exploran estrategias de interacción con el pensamiento del agresor, con el fin de fomentar la anticipación y la prevención de conflictos.

“Es importante ofrecer este tipo de formaciones de manera totalmente gratuita”

José Luis Moreira, que es socio del gimnasio Mat’s, asegura que la actividad ha tenido siempre tan buena acogida que las plazas se acaban enseguida. Anima a quienes deseen participar a apuntarse cuanto antes y recuerda que “es importante ofrecer este tipo de formaciones de manera totalmente gratuita”. Les parecía ético ofrecer este servicio en el contexto del gimnasio, un espacio donde se identifica un perfil específico de usuarias, según explica Moreira. Mayormente, este curso atrae a mujeres de alrededor de treinta y cinco hasta cuarenta años, quienes lamentablemente han experimentado situaciones de violencia en sus vidas. No obstante, desde la organización se recalca que el taller está diseñado para ser beneficioso para todas las mujeres, independientemente de su historial personal. La presencia de este grupo demográfico particular no solo refleja la urgente necesidad de espacios seguros y de apoyo para aquellas mujeres que han enfrentado la violencia en sus vidas, sino que también resalta la importancia de la accesibilidad y la inclusión en la provisión de servicios comunitarios. En este sentido, resulta fundamental que todas las mujeres tengan acceso a recursos y programas que puedan beneficiarlas en su proceso de recuperación y empoderamiento.

