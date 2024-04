“A los emprendedores les recomendaría paciencia, la recompensa no es inmediata”

La responsable de la agencia de viajes on line Galiwonders, Sabela Gippini, recogió el pasado jueves en el Pazo de Colón el Premio Joven Empresario de AJE Galicia. Y eso que cuando esta emprendedora pontevedresa entró a la gala no tenía mucha confianza en el éxito: “Pues no, la verdad es que no”, reconoce, “porque viendo el nivel que había no lo esperaba, vino un poco de sorpresa. Al final de todo de la gala sí que estaba viendo que premiaban mucho a los de Pontevedra y me vino un poco de esperanza, pero aún así no confiaba porque había mucho nivel”.

–¿Cómo empezó Galiwonders?

–Empezó porque en el año 2011 me fui a vivir a Irlanda, y allí tuve la oportunidad de trabajar en el sector turístico, primero en el ámbito público, en Turespaña, y después desde un operador especializado en el Camino, y me di cuenta del interés que generaba Galicia, gracias al Camino de Santiago, para el turismo internacional, que hasta ese momento la verdad es que no tenía ni idea. Fue así como surgió la idea de volver a casa, ya en 2016, y empezar a ofrecer Galicia al mundo, al principio con una idea un poco diferente pero, bueno, poco a poco la realidad del mercado me fue ubicando y centrándome en el Camino de Santiago, que es el producto estrella a nivel turístico.

–¿Qué tipo de servicios ofrece su empresa?

–Ofrecemos itinerarios a medida en el Camino de Santiago. Nosotros lo que hacemos es reservar las noches de alojamiento para un tipo de peregrino que no quiere ir al albergue, que no le gusta ir corriendo para conseguir una plaza y quiere vivir una experiencia como el Camino pero con ciertas comodidades, como que le llevemos la mochila de un lugar a otro, tener las cenas reservadas etc. Y como es un cliente sobre todo internacional busca contar con la seguridad de contar con un especialista local, que conoce el territorio y que a la vez habla su idioma.

El rango al que más nos enfocamos es al de un peregrino entre los 40 y 60 años, más o menos. Es un tipo de viajero que le gusta lo exótico; sobre todo trabajamos con estadounidenses y para ellos venir a Galicia es algo exótico. Y que tienen un nivel de forma física mínimo como para afrontar un desafío como es el Camino

–¿Cómo es el perfil-tipo de su cliente?

–El rango al que más nos enfocamos es al de un peregrino entre los 40 y 60 años, más o menos. Es un tipo de viajero que le gusta lo exótico; sobre todo trabajamos con estadounidenses y para ellos venir a Galicia es algo exótico. Y que tienen un nivel de forma física mínimo como para afrontar un desafío como es el Camino, que supone hacer más de 20 kilómetros cada día. Y es también un perfil de cliente que suele venir con tiempo, también trabajamos con personas que ya están jubiladas y que tienen tiempo para hacer rutas más largas, tipo Roncesvalles-Santiago, o el Camino del Norte completo. Hay clientes que emplean más de un mes en hacer rutas largas por España.

–¿Qué consejo daría a los jóvenes emprendedores?

–Sobre todo, al principio saber que la recompensa no es inmediata, que hay mucho trabajo detrás. Nosotros este año recogimos este premio pero lo que no se cuenta son todos los años anteriores, sobre todo los tres primeros en los que estaba yo sola en la oficina. Hubo tres años en los que yo era todos los departamentos, contabilidad, finanzas, comercial… Y, bueno, el primer empleado tardó en llegar, con lo cual hay mucho de trabajo de fondo y la recompensa tarda en llegar. Mi primer consejo para un emprendedor es armarse de paciencia y saber que la frustración va a estar presente, pero no hay que caer a la primera o te puedes quedar en el camino. Y también recomiendo mucho movimiento, porque al menos en mi caso al principio pequé mucho de cerrarme delante de mi ordenador y creo que es muy importante ver lo que están haciendo los demás. Iniciativas como AJE te permiten estar en contacto con la realidad del sector, estar en contacto con otras personas, ver lo que hace cada uno… Es muy enriquecedor, porque al principio como estás solo a veces te conviene salir de la burbuja.

“Este año pinta que vamos a tener un nuevo récord en el Camino... Ya marzo lo marcó” –¿Desde aquel 2016 cómo ha cambiado Galiwonders? –Al principio iba creciendo muy poco a poco, siempre creciendo es verdad pero con un crecimiento muy orgánico. Luego llegó la pandemia y se paralizó todo de golpe. Fue un año y medio muy duro en el que no se sabía si se podría seguir adelante o no, porque dependiendo de lo que durara habría dinero para soportarlo o se podría terminar por el camino. Y de repente cuando se terminaron las restricciones perimetrales y todo lo que impedía a la gente viajar con normalidad surgió una duda sobre qué va a pasar, si la gente seguirá con miedo o habrá una locura por viajar ahora que por fin se puede. Y sucedió lo segundo, afortunadamente, de la noche a la mañana se multiplicaron las llamadas, las reservas. Fue un cambio drástico y en ese momento fue cuando hubo que reforzar el personal, porque si no no llegamos después de dos años de prácticamente inactividad. Y a partir de ese momento ha sido un crecimiento exponencial; y no solo porque lo estemos haciendo bien, que creo que sí, sino porque el Camino está teniendo muchísimo tirón; y se nota en todas las empresas relacionadas con el sector que es un buen momento. –En 2023 el Camino marcó un récord y también el año anterior ¿cómo se presenta la temporada alta? –Este año pinta que vamos a tener un nuevo récord, hasta ahora las previsiones son positivas en ese sentido. Ya el mes de marzo marcó un nuevo récord comparado con el anterior, y tenemos esa perspectiva. Pero todos estamos un poco con la preocupación de hasta dónde llegarán estos récords, porque en algún momento tienen que parar.

Suscríbete para seguir leyendo